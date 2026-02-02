La copa melba es uno de esos postres que nunca pasan de moda. Fresca, simple y bien armada, combina fruta, crema y chocolate en capas. Funciona como un buen postre o para darse un gustito a la tarde, además no precisa horno y es una receta que sale fácilmente en pocos pasos.

En esta versión, el durazno en almíbar se mezcla con brownies en cubos, crema chantilly y salsa de chocolate. El detalle final del caramelo le suma presencia y convierte una copa simple en un postre bien lucido.

Ingredientes para la Copa Melba

8 mitades de duraznos en almíbar

2 brownies cortados en cuadraditos

200 cc de crema de leche

4 cdas de azúcar

4 cdas de salsa de chocolate

Para decorar

100 g de azúcar (para hilos de caramelo)

El paso a paso para hacer una copa melba es sencillo y rápido. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Cortar los duraznos en cuadraditos y reservar. Batir la crema de leche con el azúcar hasta lograr un chantilly firme. En el fondo de cada copa, colocar una capa de brownies en cubos. Agregar una cucharada de crema, la mitad de los duraznos y cubrir con salsa de chocolate. Repetir si se desea una copa más alta y llevar a frío hasta el momento de servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/