La copa melba es uno de esos postres que nunca pasan de moda. Fresca, simple y bien armada, combina fruta, crema y chocolate en capas. Funciona como un buen postre o para darse un gustito a la tarde, además no precisa horno y es una receta que sale fácilmente en pocos pasos.
En esta versión, el durazno en almíbar se mezcla con brownies en cubos, crema chantilly y salsa de chocolate. El detalle final del caramelo le suma presencia y convierte una copa simple en un postre bien lucido.
Ingredientes para la Copa Melba
- 8 mitades de duraznos en almíbar
- 2 brownies cortados en cuadraditos
- 200 cc de crema de leche
- 4 cdas de azúcar
- 4 cdas de salsa de chocolate
Para decorar
- 100 g de azúcar (para hilos de caramelo)
Procedimiento
- Cortar los duraznos en cuadraditos y reservar.
- Batir la crema de leche con el azúcar hasta lograr un chantilly firme.
- En el fondo de cada copa, colocar una capa de brownies en cubos.
- Agregar una cucharada de crema, la mitad de los duraznos y cubrir con salsa de chocolate.
- Repetir si se desea una copa más alta y llevar a frío hasta el momento de servir.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/