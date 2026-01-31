Los canelones de pollo son un clásico de la cocina argentina y, en este caso, llegan con el toque gourmet de una salsa de hongos que los acompaña de una forma espectacular. Es un plato completo, abundante y rendidor que se hace en pocos pasos y no requiere de técnicas complicadas.
La clave está en lograr un buen relleno y una masa fina, para que el pollo se mezcle con vegetales y el queso, para lograr una textura cremosa sin tapar sabores. Esta comida es ideal para gratinarla y llevarala directo a la mesa en una fuente generosa. Es una receta pensada para compartir y repetir.
Ingredientes para los canelones de pollo
Relleno
- 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
- Una cebolla picada
- Un diente de ajo picado
- 2 ramas de puerro (parte blanca)
- Una cda de manteca o aceite
- 100 g de queso crema o ricota
- 2 cdas de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto
- Perejil picado (opcional)
Para las masas (panqueques)
- 2 huevos
- ¾ taza de leche
- ½ taza de harina
- Una pizca de sal
- Una cda de manteca derretida
Para la salsa de hongos
- 200 g de hongos frescos (champiñones o portobello)
- Una cda de manteca
- Una cda de aceite de oliva
- Un diente de ajo picado
- 100 cc de vino blanco (opcional)
- 200 cc de crema de leche
- Sal, pimienta y tomillo (opcional)
Para gratinar
- Queso rallado
- Manteca en trocitos
Procedimiento
- Preparar las masas: en un bowl, batir los huevos junto con la leche, la harina, la sal y la manteca hasta lograr una mezcla lisa.
- Cocinar los panqueques finos en una sartén antiadherente, dorando apenas de un lado. Reservar.
- Relleno: saltear la cebolla y el ajo en manteca hasta transparentar. Agregar el pollo desmenuzado, condimentar y cocinar unos minutos.
- Retirar del fuego, incorporar el queso crema y el queso rallado. Mezclar bien y dejar enfriar.
- Armado: rellenar cada panqueque con una porción del relleno, enrollar y acomodar los canelones en una fuente enmantecada.
- Salsa de hongos: saltear los hongos en manteca y aceite junto con el ajo. Desglasar con vino blanco si se usa y dejar evaporar.
- Agregar la crema de leche, salpimentar y cocinar hasta que la salsa espese suavemente.
- Gratinar: cubrir los canelones con la salsa, espolvorear queso rallado y agregar trocitos de manteca.
- Llevar a horno fuerte (200°) durante 10 a 15 minutos, hasta que estén bien dorados.
- Terminar, si se desea, con perejil picado o algunos hongos salteados por encima antes de servir.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/