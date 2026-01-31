Los canelones de pollo son un clásico de la cocina argentina y, en este caso, llegan con el toque gourmet de una salsa de hongos que los acompaña de una forma espectacular. Es un plato completo, abundante y rendidor que se hace en pocos pasos y no requiere de técnicas complicadas.

La clave está en lograr un buen relleno y una masa fina, para que el pollo se mezcle con vegetales y el queso, para lograr una textura cremosa sin tapar sabores. Esta comida es ideal para gratinarla y llevarala directo a la mesa en una fuente generosa. Es una receta pensada para compartir y repetir.

Ingredientes para los canelones de pollo

Relleno

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

Una cebolla picada

Un diente de ajo picado

2 ramas de puerro (parte blanca)

Una cda de manteca o aceite

100 g de queso crema o ricota

2 cdas de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto

Perejil picado (opcional)

Para las masas (panqueques)

2 huevos

¾ taza de leche

½ taza de harina

Una pizca de sal

Una cda de manteca derretida

Para la salsa de hongos

200 g de hongos frescos (champiñones o portobello)

Una cda de manteca

Una cda de aceite de oliva

Un diente de ajo picado

100 cc de vino blanco (opcional)

200 cc de crema de leche

Sal, pimienta y tomillo (opcional)

Para gratinar

Queso rallado

Manteca en trocitos

Procedimiento

Preparar las masas: en un bowl, batir los huevos junto con la leche, la harina, la sal y la manteca hasta lograr una mezcla lisa. Cocinar los panqueques finos en una sartén antiadherente, dorando apenas de un lado. Reservar. Relleno: saltear la cebolla y el ajo en manteca hasta transparentar. Agregar el pollo desmenuzado, condimentar y cocinar unos minutos. Retirar del fuego, incorporar el queso crema y el queso rallado. Mezclar bien y dejar enfriar. Armado: rellenar cada panqueque con una porción del relleno, enrollar y acomodar los canelones en una fuente enmantecada. Salsa de hongos: saltear los hongos en manteca y aceite junto con el ajo. Desglasar con vino blanco si se usa y dejar evaporar. Agregar la crema de leche, salpimentar y cocinar hasta que la salsa espese suavemente. Gratinar: cubrir los canelones con la salsa, espolvorear queso rallado y agregar trocitos de manteca. Llevar a horno fuerte (200°) durante 10 a 15 minutos, hasta que estén bien dorados. Terminar, si se desea, con perejil picado o algunos hongos salteados por encima antes de servir.

