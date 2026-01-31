Luciano Pereyra y Julia Rezzuto eligieron construir su vida en común lejos del ritmo acelerado de la ciudad, en un entorno que dialoga con la naturaleza y con las raíces del cantante.

En Luján, su ciudad natal, formaron un refugio de estilo rústico y campestre que refleja una filosofía de vida enfocada en la calma, la simpleza y el disfrute cotidiano.

La propiedad de Luciano Pereyra se integra de manera natural al paisaje que la rodea. Un camino de piedras, bordeado por árboles y vegetación autóctona, conduce hasta una casa de una sola planta, con techos a dos aguas y amplios ventanales que permiten que la luz natural sea protagonista durante todo el día.

Así es la casa de Luciano Pereyra y Julia Rezzuto: estilo campestre, rodeada de naturaleza y llena de mascotas | Créditos: Instagram @lucianopereyraoficial

La combinación de madera, piedra y hierro forjado define una estética cálida y acogedora, típica de las construcciones de campo, pero con comodidades modernas pensadas para la vida diaria.

Así es la casa de Luciano Pereyra y Julia Rezzuto: estilo campestre, rodeada de naturaleza y llena de mascotas | Créditos: Instagram @lucianopereyraoficial

ASÍ ES LA CASA DE LUCIANO PEREYRA EN LUJÁN

El jardín es uno de los grandes protagonistas del hogar. Amplio y cuidado, reúne canteros con flores, árboles frutales y una piscina que se funde con el entorno verde sin romper la armonía visual.

Así es la casa de Luciano Pereyra y Julia Rezzuto: estilo campestre, rodeada de naturaleza y llena de mascotas | Créditos: Instagram @lucianopereyraoficial

Es allí donde la pareja pasa buena parte de su tiempo libre, acompañados por sus animales, que forman parte central de su rutina y de la dinámica familiar. Los perros Poncho y Rocky suelen aparecer en las postales que comparten, reforzando la idea de una vida conectada con lo natural.

Así es la casa de Luciano Pereyra y Julia Rezzuto: estilo campestre, rodeada de naturaleza y llena de mascotas | Créditos: Instagram @lucianopereyraoficial

Puertas adentro, la casa mantiene la coherencia estética del exterior. Predominan los tonos neutros, los muebles de madera maciza y los textiles de fibras naturales, que aportan calidez sin sobrecargar los ambientes.

La cocina, amplia y luminosa, se organiza alrededor de una isla central y estanterías abiertas, lo que la convierte en un espacio práctico pero también acogedor, ideal para el día a día de la pareja.