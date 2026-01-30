La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán en Mar del Plata a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 31 DE ENERO

El sábado 31 de enero,Mirtha Legrand marca agenda en la temporada de verano 2026. Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la diva estará sentada junto a la actriz y bailarina Noelia Marzol.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 31 de enero del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana los actores Juan Alberto Mateyko y Rodrigo Noya y la cantaurora argentina Marcela Morelo.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 1 DE FEBRERO

El domingo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al humorista y productor teatral Nito Artaza y al actor que recientemente se casó con su novia en La Feliz, Matías Alé.

Quiénes son los invitados de Juana Viale del domingo 1 de febrero del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También estarán este fin de semana con Juana Viale la actriz Florencia Torrente, la cantante e integrande de Bandana, Lowrdez Fernández y el artista Guillermo Arengo, uno de los que se luce en la obra La Cena de los Tontos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.