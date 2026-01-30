La tarta de queso, panceta y cebolla es una de esas recetas que explican por qué la cocina francesa sigue siendo una referencia cuando se habla de platos simples pero bien pensados. Inspirada en la clásica quiche lorraine, combina una masa quebrada bien mantecosa con un relleno cremoso, intenso y equilibrado, donde la panceta y la cebolla llevan la voz cantante.

Es una receta ideal para resolver un almuerzo, una cena liviana o incluso una mesa de picadas más elaborada. Se puede comer caliente o tibia, rinde bien y no requiere técnicas complejas: el secreto está en respetar la masa, dorar bien los ingredientes y no pasarse con la sal, porque el relleno ya aporta lo suyo.

Ingredientes para la tarta de queso, panceta y cebolla

Masa

400 g de harina

200 g de manteca

Sal y pimienta, a gusto

Un huevo

Una yema

Relleno

300 g de panceta

2 cebollas grandes

250 g de queso parmesano (o el que más te guste)

200 cc de crema de leche

huevos

Pimienta, a gusto

Sal no: la panceta y el queso ya aportan suficiente

Primero se debe colocar la masa en una tartera y luego se coloca el relleno, con el huevo crudo. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Masa

En un bowl, colocar la harina, la manteca bien fría, la sal y la pimienta. Desarmar la manteca con las manos hasta lograr un arenado. Agregar el huevo y la yema, unir sin amasar hasta formar una masa pareja. Envolver en film y llevar a la heladera durante una hora. Estirar la masa y colocarla en un molde previamente enmantecado y enharinado. Cubrir con papel aluminio y un peso (porotos o piedras) y llevar al horno para una cocción previa hasta que la masa esté firme.

Relleno

Cortar la cebolla en juliana y la panceta en lardones. En una sartén caliente, dorar la panceta sin agregar aceite. Retirar y reservar. En la misma sartén, saltear la cebolla hasta que esté bien dorada. Volver a incorporar la panceta. Pasar todo a un bowl, agregar la crema, los huevos, el queso parmesano y pimienta. Mezclar bien. Volcar el relleno sobre la masa precocida, cubrir con más queso y llevar al horno hasta que esté bien dorada y firme.

