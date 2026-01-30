La tarta de pollo y vegetales sin gluten es una de esas recetas que resuelven una comida completa sin tener que hacer dos platos distintos. Tiene buen cuerpo, se corta bien y se puede comer caliente o fría, algo clave cuando se cocina para varios o se quiere adelantar trabajo.

En esta versión sin TACC, la masa se prepara con Maizena y leche en polvo, sin harinas tradicionales, pero con una textura firme y fácil de manejar. El relleno combina pollo, verduras y un ligue simple que se cocina parejo y no queda seco, ideal para quienes buscan una receta sin gluten que no pierda sabor.

Ingredientes para la tarta de pollo sin TACC

Masa

180 g de Maizena

2 cdas de mix de semillas sin gluten

110 g de leche en polvo descremada sin gluten

Un huevo

3 cdas de aceite

Agua, c/n

Relleno

Una cebolla cortada en cubos

Una zanahoria cortada en rueditas

¼ de morrón rojo cortado en cubitos

2 cdas de aceite

Una pechuga de pollo cortada en cubos y cocida

Ligue

3 huevos

200 cc de leche descremada sin gluten

3 cdas soperas de Maizena

Procedimiento

Masa

En un bowl, disponer la Maizena junto a la leche en polvo y el mix de semillas. Mezclar bien. Agregar el huevo, el aceite y un chorrito de agua fría. Integrar con cuchara o con las manos hasta lograr una masa suave. Si hace falta, sumar un poco más de agua o Maizena para darle el punto justo. No necesita amasado. Cubrir con film y llevar a la heladera durante 15 minutos. Estirar con palote y Maizena extra, forrar un molde para tarta de 22 a 24 cm y reservar en frío.

Relleno

En una sartén a fuego medio, saltear la cebolla , la zanahoria y el morrón con un chorrito de aceite hasta que estén bien cocidos. Mezclar con el pollo cocido, condimentar a gusto y reservar.

Ligue

En un bowl, mezclar la leche, los huevos y la Maizena con batidor. Condimentar y reservar.

Armado y cocción

Precalentar el horno. Colocar el relleno de pollo y vegetales sobre la masa. Distribuir de manera pareja y cubrir con el ligue. Llevar a horno medio durante 30 a 40 minutos, cuidando que el ligue no rebalse. Retirar, dejar entibiar y servir, idealmente con una ensalada fresca.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/