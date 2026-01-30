La tarta de pollo y vegetales sin gluten es una de esas recetas que resuelven una comida completa sin tener que hacer dos platos distintos. Tiene buen cuerpo, se corta bien y se puede comer caliente o fría, algo clave cuando se cocina para varios o se quiere adelantar trabajo.
En esta versión sin TACC, la masa se prepara con Maizena y leche en polvo, sin harinas tradicionales, pero con una textura firme y fácil de manejar. El relleno combina pollo, verduras y un ligue simple que se cocina parejo y no queda seco, ideal para quienes buscan una receta sin gluten que no pierda sabor.
Ingredientes para la tarta de pollo sin TACC
Masa
- 180 g de Maizena
- 2 cdas de mix de semillas sin gluten
- 110 g de leche en polvo descremada sin gluten
- Un huevo
- 3 cdas de aceite
- Agua, c/n
Relleno
- Una cebolla cortada en cubos
- Una zanahoria cortada en rueditas
- ¼ de morrón rojo cortado en cubitos
- 2 cdas de aceite
- Una pechuga de pollo cortada en cubos y cocida
Ligue
- 3 huevos
- 200 cc de leche descremada sin gluten
- 3 cdas soperas de Maizena
Procedimiento
Masa
- En un bowl, disponer la Maizena junto a la leche en polvo y el mix de semillas. Mezclar bien.
- Agregar el huevo, el aceite y un chorrito de agua fría.
- Integrar con cuchara o con las manos hasta lograr una masa suave.
- Si hace falta, sumar un poco más de agua o Maizena para darle el punto justo. No necesita amasado.
- Cubrir con film y llevar a la heladera durante 15 minutos.
- Estirar con palote y Maizena extra, forrar un molde para tarta de 22 a 24 cm y reservar en frío.
Relleno
- En una sartén a fuego medio, saltear la cebolla, la zanahoria y el morrón con un chorrito de aceite hasta que estén bien cocidos.
- Mezclar con el pollo cocido, condimentar a gusto y reservar.
Ligue
- En un bowl, mezclar la leche, los huevos y la Maizena con batidor.
- Condimentar y reservar.
Armado y cocción
- Precalentar el horno.
- Colocar el relleno de pollo y vegetales sobre la masa.
- Distribuir de manera pareja y cubrir con el ligue.
- Llevar a horno medio durante 30 a 40 minutos, cuidando que el ligue no rebalse.
- Retirar, dejar entibiar y servir, idealmente con una ensalada fresca.
