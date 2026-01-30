La muerte de Catherine O’Hara, ocurrida este viernes 30 de enero de 2026, generó una enorme conmoción en todo el mundo.

La actriz, recordada por su personaje de Kate McCallister, la madre de Kevin en Mi pobre angelito 1 y 2, tenía 71 años y había nacido en Toronto, Canadá, el 4 de marzo de 1954.

Su partida despertó una ola de mensajes de afecto y despedidas, pero uno de los más resonantes fue el de Michael Bublé, quien expresó su profundo dolor por la pérdida de una de las figuras canadienses más queridas.

El mensaje de Michael Bublé en Instagram a Catherine O’Hara

“Con el corazón roto ni siquiera empieza a cubrirlo”, escribió el cantante canadiense al enterarse de la muerte de O’Hara. En su mensaje, la describió como mucho más que una actriz icónica:

“Ella no era sólo una artista, actriz y comediante legendaria. Fue una embajadora de Canadá en el sentido más verdadero: brillante, valiente, profundamente original y tan llena de humanidad.”

Bublé destacó que Catherine O’Hara no solo hizo reír al mundo, sino que también logró que la gente “se sintiera vista”, remarcando su impacto emocional y cultural.

Un legado que inspiró a generaciones

La actriz Catherine O'Hara en la fiesta Vanity Fair de los Oscar en Beverly Hills, California el 9 de febrero del 2020. (Evan Agostini/Invision/AP) Por: Evan Agostini/Invision/AP

El cantante también reflexionó sobre el legado que O’Hara dejó en su vida profesional y personal:

“Como artista, me inspiró más de lo que jamás imaginará. Definió el significado de representar a tu país con excelencia y gracia, sin perder jamás la calidez ni la humildad.”

En su despedida, Bublé compartió su apoyo a la familia de la actriz y a todos los fans que hoy lloran su partida:

“Me duele profundamente su familia, sus seres queridos y todos los que la adoraban, tanto aquí en Canadá como en el mundo. Si estás de luto por esta pérdida, no estás solo. Todos compartimos un poco de esta tristeza. Descansa tranquila, Catherine. Gracias por todo.”