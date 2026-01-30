La industria del entretenimiento está de luto tras la muerte de Catherine O’Hara, la reconocida actriz de Mi Pobre Angelito y Schitt’s Creek. Su representante confirmó la triste noticia a través de un comunicado oficial, en el que detalló que O’Hara murió en su casa luego de “una breve enfermedad”.

Catherine O' Hara: comunicado oficial

Qué le pasó a Catherine O’Hara

Catherine O’Hara en la National Association of Theatre Owners, Las Vegas, Nevada, U.S. Abril 9, 2024. AP Por: REUTERS

Según la información difundida, Catherine O’Hara sufrió una emergencia médica en su hogar de Los Ángeles durante la madrugada del viernes. El audio del despacho de emergencia, obtenido por TMZ, revela que la actriz tenía dificultad para respirar antes de ser trasladada de urgencia al hospital.

Los servicios de emergencia llegaron a su casa en Brentwood alrededor de las 5:00 a.m., donde constataron que O’Hara se encontraba en un estado grave. Fue llevada inmediatamente a un hospital cercano, donde los médicos intentaron estabilizarla.

La actriz Catherine O'Hara en la fiesta Vanity Fair de los Oscar en Beverly Hills, California el 9 de febrero del 2020. (Evan Agostini/Invision/AP) Por: Evan Agostini/Invision/AP

Horas después, y pese a los esfuerzos del equipo médico, Catherine O’Hara fue declarada muerta, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

A lo largo de los años, la actriz habló abiertamente sobre su padecimiento: una condición poco común llamada dextrocardia con situs inversus, un trastorno congénito en el que el corazón y otros órganos se encuentran en posición invertida dentro del cuerpo.