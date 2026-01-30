La industria del entretenimiento está de luto tras la muerte de Catherine O’Hara, la reconocida actriz de Mi Pobre Angelito y Schitt’s Creek. Su representante confirmó la triste noticia a través de un comunicado oficial, en el que detalló que O’Hara murió en su casa luego de “una breve enfermedad”.
Qué le pasó a Catherine O’Hara
Según la información difundida, Catherine O’Hara sufrió una emergencia médica en su hogar de Los Ángeles durante la madrugada del viernes. El audio del despacho de emergencia, obtenido por TMZ, revela que la actriz tenía dificultad para respirar antes de ser trasladada de urgencia al hospital.
Los servicios de emergencia llegaron a su casa en Brentwood alrededor de las 5:00 a.m., donde constataron que O’Hara se encontraba en un estado grave. Fue llevada inmediatamente a un hospital cercano, donde los médicos intentaron estabilizarla.
Horas después, y pese a los esfuerzos del equipo médico, Catherine O’Hara fue declarada muerta, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.
A lo largo de los años, la actriz habló abiertamente sobre su padecimiento: una condición poco común llamada dextrocardia con situs inversus, un trastorno congénito en el que el corazón y otros órganos se encuentran en posición invertida dentro del cuerpo.