“Plomo, arsénico, mercurio, cadmio”, dice uno de los fabricantes más importantes de la Argentina para enumerar algunos de los materiales tóxicos que se utilizan para hacer termos y vasos térmicos “truchos” que se contrabandean en el país sin ningún tipo de control.

Tras una serie de allanamientos que dejaron como saldo el decomiso de 12 mil termos fabricados con materiales de ese tipo valuados en 22 millones de pesos, en América Noticias mostraron que los usuarios deben controlar que los mismos estén fabricados con “acero 304” como establece el código alimentario argentino.

“Esos termos están fabricados con chatarra y con lo que la legislación internacional llama ‘inclasificable’” contó Carlos Bender de Lumilagro, y reveló que hay fabricantes chinos que comercializan modelos basados en el famoso “Stanley”, pero etiquetados como “Lumilagro” para producir confusión en los usuarios.

REVELARON CÓMO IDENTIFICAR TERMOS TRUCHOS PARA EVITAR INTOXICACIONES GRAVES

“No tienen límites”, señala el directivo de Lumilagro, que reveló que el acero de los termos “truchos” tiene un costo diez veces menor que el acero 304. “Este es el costo que decide el precio del producto. Importar de China es lo más fácil que hay, importar buenos productos de China es lo difícil”, redondeó.

Por su parte, el periodista Javier Díaz reveló que los “termos truchos” se solían vender a través de las redes sociales, pero en los últimos meses se los ve en locales “serios”. En ese sentido, Díaz reveló que el detalle que delata estos productos “truchos” es la presencia de una “costura” en el acero del interior del termo que no existe en el original.

“Ponerle agua caliente es que se degrade, entonces lo que vas tomando con el mate es metal”, señaló Díaz que reveló que las falsificaciones de “Stanley” se presentan en modelos que no existen en el catálogo de la marca. Por su parte, Sebastián Basualdo, representante de Stanley en Argentina reveló que llevan adelante unas 50 causas contra empresas que comercializan productos falsificados.

