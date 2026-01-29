A sus 36 años, Sebastián Francini atraviesa una etapa muy distinta a la que lo llevó a la fama en su infancia, pero sin alejarse del universo artístico.

Nacido el 8 de septiembre de 1989 en la ciudad de Buenos Aires, se convirtió en uno de los rostros más populares de Chiquititas, donde su carisma lo destacó dentro del elenco y le valió, en el año 2000, un premio Martín Fierro a la Mejor actuación infantil-juvenil por su trabajo en la temporada 1999.

Con el paso del tiempo, lejos de quedar encasillado en aquel éxito televisivo, Sebastián Francini decidió ampliar su horizonte creativo. Continuó vinculado a la actuación y trabajó en Sex, pero también encontró en la música un nuevo canal de expresión.

Sebastián Francini en Chiquititas . (Foto: captura de Telefe).

QUÉ ES DE LA VIDA DE SEBASTIÁN FRANCINI

En 2015 formó parte de la banda Patada de Mulo y más adelante encabezó su propio proyecto, Sebastián Francini y La Vanguardia, con el que lanzó canciones como “Error de conexión” y “Esperando el momento”, donde exploró un sonido más personal y contemporáneo.

Así luce Sebastián Francini, uno de los actores más queridos de Chiquititas | Créditos: Instagram @sebastian.francini

A esta faceta se sumó su trabajo como DJ, actividad que desarrolla en la actualidad y que le permite mantenerse activo en la escena cultural. Hoy, con una imagen adulta y una identidad artística propia, Sebastián Francini representa a toda una generación de actores infantiles que supieron reinventarse.

Su recorrido, marcado por la versatilidad y la búsqueda personal, vuelve a captar la atención de quienes lo vieron crecer en la pantalla chica y aún recuerdan con cariño el fenómeno de Chiquititas.