Este jueves, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a 7 participantes en la octava gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara, y, como estaba previsto, una de ellos dejó el certamen: Esther Goris.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Miguel Ángel Rodríguez, Evangelina Anderson, Maxi López, Chino Leunis, Rusherking, Ian Lucas y Esther fueron los participantes que se disputaron la continuidad en el reality.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.. Foto: Telefe

El desafío principal de los jurados, con la presencia de Mena Duarte, fue elaborar pastas de diseño, un reto que combinó precisión culinaria y sentido estético en un tiempo límite de 60 minutos.

El jurado no solo puso el foco en el sabor de las preparaciones, sino también en la presentación, un aspecto determinante en este tipo de platos donde cada detalle cuenta. Con el reloj avanzando y la tensión propia de una instancia decisiva, los participantes trabajaron contrarreloj.

En la instancia final, el jurado dejó en la cuerda floja a Maxi López y a Esther Goris, que entró en el repechaje, por lo que las chances de irse eran muchas para la actriz, que finalmente cum,plió con el vaticinio y dejó el reality.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

