Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para la mesaza de los domingos en la edición de verano 2026 con la conducción de Juana Viale.

Desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, la nieta de la Chiqui recibirá en su programa desde Mar del Plata en el Hotel Costa Galana al actor y cantante argentino Alejandro Paker y a la vedette Mónica Farro.

Los invitados de Juana Viale del domingo 25 de enero del 2026 en Mar del Plata (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana Vanesa González, quien recientemente estrenó en una plataforma la ficción “Los Bastardos”, el Mago Black y el comediante Mike Chouhy.

JUANA VIALE DESLUMBRÓ EN LA TV CON EL VESTIDO DE UNA JOVEN DISEÑADORA MISIONERA

La creación de Florencia Ullón es un vestido de alta costura pensado para Juana Viale de corte strapless y escote con formas orgánicas que simulan pétalos.

El diseño se destacó por su degradé de celeste cielo a tonos tierra en el ruedo. La actriz completó el look con el cabello suelto y ondas naturales, decorado con clips de perlas.

Juana Viale lució el primer outfit diseñado por una de las ganadoras del concurso de moda | Créditos: Instagram ElTrece

Florencia Ullon es una joven diseñadora textil de 23 años, que además es docente en el Instituto Superior Educación y Trabajo.

