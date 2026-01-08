La noche de José Ignacio se transformó en el epicentro del glamour y el buen gusto. Un grupo de famosos argentinos se dio cita en la costa uruguaya para disfrutar de una experiencia única, donde la moda, el vino y el diseño se fusionaron en un entorno soñado frente al mar.

Entre los invitados que dijeron presente y recorrieron los espacios especialmente curados, se destacaron nombres de peso: Ricardo Darín, referente indiscutido del cine nacional, junto a su esposa Florencia Bas; la conductora Juana Viale, siempre elegante y carismática, la reconocida modelo Lara Bernasconi y el polista Facundo Pieres.

También dijeron presente en el evento figuras como Darío Turovelzky, Andrea Frigerio, Paula Cahen D’Anvers, Nicolás Repetto junto a Florencia Raggi, entre otros, quienes disfrutaron del recorrido frente al mar, el nuevo punto de encuentro del verano esteño.

CUMBRE DE FAMOSOS EN PUNTA DEL ESTE: LAS FOTOS DE RICARDO DARÍN, JUANA VIALE Y MÁS CELEBRIDADES

Ricardo Darín y su esposa Florencia Bas en Punta del Este (Foto: Grupo Mass).

Ricardo Darín en Punta del Este (Foto: Grupo Mass).

Ricardo Darín en Punta del Este (Foto: Grupo Mass).

Florencia Raggi y Nicolás Repetto en Punta del Este (Foto: Grupo Mass).

Facundo Pieres en Punta del Este (Foto: Grupo Mass).

Lara Bernasconi y Juana Viale en Punta del Este (Foto: Grupo Mass).

Andrea Frigerio en Punta del Este (Foto: Grupo Mass).

Dario Turovelsky y Paula Cahen D´anvers en Punta del Este (Foto: Grupo Mass).

Fotos: Grupo Mass