Pitty la numeróloga explicó en La Mañana con Moria cómo aprovechar la fuerza de la nueva luna y los movimientos energéticos que, según ella, marcan el inicio de un ciclo completamente distinto.

“Estamos en un nuevo cielo, el 2026… este año es un número uno, es el momento de decir realmente hacia dónde querés ir”, dijo la especialista remarcando que el 2025 fue un año de cierre, de despedida de lo viejo, mientras que este ciclo trae la oportunidad de plantarse y decretar el rumbo para todo el año.

Según Pitty, la energía de este mes de enero es determinante: “El resultado de cómo vos vas a estar en este mes de enero es cómo te va a ir todo el año”, explicó. Por eso, recomendó prestar atención a las sensaciones: “Si te sentís rara, es el momento de decir ‘yo ya estoy lista para recibir esto’”.

La especialista compartió un ritual sencillo y poderoso para este ciclo lunar: “Podés comprar flores frescas del color que te guste, ponerlas en un plato con agua sobre la mesa y declarar cómo querés tu vida. Con tan poquito, con un vaso de agua, una afirmación y una vela, pedis lo que necesitás que te pase”.

Pitty la numeróloga te muestra los rituales de la luna nueva en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

Pitty recomendó prender una vela (preferentemente con fósforo de madera), mirar el fuego y decir en voz alta: “Universo, Dios, quien creas, esto en mi vida no lo quiero más. Estoy lista para esto que va a ser el gran cambio”. Puede ser un amor que no te cuida, un trabajo que te hace infeliz o un vínculo que te hace mal: “Declaralo, ponelo en palabras, porque eso lo afirma y lo saca de tu vida”.

EL PODER DE DECRETAR Y LIMPAR: CÓMO PREPARARSE PARA EL CAMBIO SEGÚN PITTY LA NUMERÓLOGA

Pitty la numeróloga insistió en la importancia de limpiar lo viejo, no solo en lo material sino también en lo emocional: “Sacar todo lo viejo como si fuera la basura debajo de la alfombra. No es porque no la querías ver, sino porque necesitás hacer una limpieza”.

Para quienes sienten confusión o les cuesta tomar decisiones, Pitty fue clara: “Todo lo que está en la mente, uno lo materializa. Hay una parte del destino que está escrita, pero también hay libre albedrío. El pensamiento y la intención definen cómo vas a estar”.

Pitty la numeróloga te muestra los rituales de la luna nueva en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

La numeróloga también habló sobre la importancia de aprender a estar bien con uno mismo: “No hay nada mejor que estar acompañada de tu soledad. Cuando estás bien, esa es la mejor compañía. El 2025 fue de basta, corten, la vieja era. Este 2026 es un nuevo cielo, una nueva oportunidad. Hay que aprovecharla”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.