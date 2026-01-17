La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 19 hasta el 23 de enero del 2026.

LUNES

Aries: La energía de la Luna en Acuario te da positividad y visión a futuro. Comenzás a trabajar con tus compañeros para hacer cambios necesarios y más libres. Te animás a proponer ideas distintas sin miedo al juicio. La justicia a favor en lo que hacés.

Tauro: La Luna nueva te ayuda a ordenar papeles y activar un pedido de crédito importante. Sentís que todo empieza a encajar con más claridad y confianza. Se abre una etapa de crecimiento sostenido. Aumentan las posibilidades de seguir creciendo.

Géminis: Llevás adelante con éxito un proyecto con personas complicadas, aprendiendo a negociar mejor. Es tiempo de hablar en serio con el amor gracias a la Luna nueva. Tus palabras ordenan situaciones pendientes.

Cáncer: Te destacás por tu organización y practicidad en este día. Éxitos laborales con la Luna nueva que te dan seguridad. Confiás más en tu intuición para manejar el dinero. Guiás a muchos por el camino correcto en lo económico.

Leo: Tiempo de reencuentros con la Luna nueva en oposición, la pasión olvidada vuelve con fuerza. Rompés tu rutina normal y te animás a algo distinto. El amor te pide un cambio real. Te animás a cambiar estructuras oxidadas por amor.

Virgo: Conseguís una persona especial que te da trabajo o una nueva oportunidad. Ahora tenés que organizar mejor tu tiempo y prioridades. La Luna nueva te devuelve energía y entusiasmo.

Libra: Te destacás en tu profesión con seguridad, éxito y justicia gracias a la Luna nueva. Surge una inversión personal que rendirá frutos a largo plazo. Tus decisiones son bien vistas. Tus palabras son determinantes.

Escorpio: Demasiados compromisos te agobian con la Luna nueva. Necesitás elegir mejor con quién contar y dónde poner energía. Una decisión estratégica te libera. Una buena jugada laboral.

Sagitario: Todo cambia para mejor con la Luna nueva y ahora todo tiene sentido. Recuperás la fe en lo que estás construyendo. El amor y la confianza se renuevan. Todo lo que das vuelve de buena manera, número uno en amor.

Capricornio: Se alejan los competidores y el camino se despeja. Con la Luna nueva hacés posible la venta o concreción de un proyecto laboral. Tu esfuerzo empieza a rendir. Ordenás con justicia a favor todo lo que armaste.

Acuario: Te destacás por tu estrella personal, hoy sos número uno. Lográs una paz interna que necesitabas hace tiempo. Tus vínculos se fortalecen desde la autenticidad. En las relaciones públicas sos el mejor.

Piscis: Se activa la alegría con la Luna nueva y ponés en marcha un plan con amigos. Aparece una oportunidad económica ligada a una propiedad. La paciencia empieza a dar resultados. Todo lo que sembraste en trabajo da frutos.

MARTES

Aries: La entrada del Sol en Acuario mueve mucho tus energías y te lleva a tomar una posición más reflexiva que impulsiva. Empezás a pensar estrategias antes de actuar y eso te favorece en decisiones importantes. Conservá tu fe y esperanza.

Tauro: El Sol en Acuario marca tiempo de caminar con determinación el camino que elegiste, con energía a favor. Aunque no sea lo habitual para vos, te animás a probar métodos distintos. La creatividad está dentro de ustedes.

Géminis: El Sol en Acuario te llena de nuevas ideas y decisiones para tomar, con una mente más abierta y visionaria. Apoyarte en quien más sabe te ahorra errores y acelera procesos. Solucionás rápidamente los pendientes.

Cáncer: El Sol en Acuario es un buen tránsito para ordenar trabajo y hábitos diarios. Aprendés a poner límites emocionales para cuidar tu energía y rendir mejor. Tiempo de ir con calma.

Leo: Con la entrada del Sol en Acuario es tiempo de depositar confianza en los demás y permitirte cautela. No todo depende de vos y compartir responsabilidades te alivia. Buen tiempo para hacer viajes en pareja.

Virgo: El Sol en Acuario mueve un trabajo interno respecto al compromiso y la responsabilidad compartida. Tomás decisiones que antes evitabas por miedo al error. Buena voluntad en tus proyectos.

Libra: El Sol en Acuario trae sensación de compañía en proyectos y estudios. Te sentís más respaldado y con ganas de trabajar en equipo sin dudar. Cuidado con decisiones apresuradas.

Escorpio: El Sol en Acuario te lleva a expresar emociones con más cuidado y distancia. Elegís cuándo hablar y con quién, protegiendo tu intimidad. Cuidá la salud y la mente.

Sagitario: La entrada del Sol en Acuario te motiva a pensar más en el otro antes que en vos mismo. Tus acciones generan impacto positivo en el entorno cercano. Serán trascendentes en lo que se viene.

Capricornio: El Sol abandona tu signo y es momento de demostrar lo aprendido. Canalizás la energía acumulada para concretar proyectos con mayor libertad. Junto a tu pareja siguen brillando.

Acuario: El Sol en tu signo te activa en todo y te coloca en primer plano. Es tu tiempo para liderar, mostrarte y tomar decisiones clave. Gobernás con capacidad y autoridad.

Piscis: El Sol en el signo anterior te invita a revisar el pasado y cerrar ciclos. Observás con más claridad qué dejar atrás para equilibrarte emocionalmente. Buen momento para reordenar tu vida.

MIÉRCOLES

Aries: Buenos presagios y aventuras. Amantes por doquier. Te hacés valorar cuando la Luna pasa de Acuario a Piscis. La clave está en no prometer más de lo que sentís y elegir con honestidad emocional. La tentación te obliga a jugar a dos puntas con Luna en Acuario.

Tauro: Maestría en el amor, conocés a una persona leal y afable que valora tu presencia cuando la Luna pasa de Acuario a Piscis. El vínculo se fortalece cuando bajás defensas y mostrás tu sensibilidad. Decís claramente lo que sentís y la justicia te apoya.

Géminis: Abundancia y magnetismo en este día con la Luna pasando de Acuario a Piscis, recibís respuestas claras y señales emocionales. La comunicación sincera abre puertas afectivas importantes. Tu vida afectiva se siente equilibrada y feliz ahora.

Cáncer: Peleás por alcanzar más amor y demostrás tu capacidad emocional. Mejorás con el otro gracias a la Luna pasando de Acuario a Piscis, animándote a decir lo que necesitás. La competencia es estimulante para el amor, salís ganando.

Leo: Progresás de forma rápida en los vínculos con la Luna pasando de Acuario a Piscis. Los amigos apoyan y también te devuelven una mirada sincera sobre tus relaciones. Tiempo para celebrar con los que más amás.

Virgo: Das pasos seguros y hay mejor progreso en las relaciones. Crece la generosidad con el otro cuando la Luna pasa de Acuario a Piscis y soltás el control. Propuestas reales para disfrutar buenos momentos de a dos.

Libra: Aprobación personal y gran seguridad afectiva con la Luna pasando de Acuario a Piscis. Objetivos claros a largo plazo que se consolidan si confiás en lo que sentís. Te aferrás a tu amor con pasión y devoción para seguir adelante.

Escorpio: Tenés todas las oportunidades para demostrar tu sabiduría intuitiva y razonamiento en la pareja con la Luna en Acuario y luego en Piscis. La profundidad emocional es tu mayor atractivo. Te destacás por tu brillo y el amor te responde.

Sagitario: Es momento de independencia afectiva, hay mucho para elegir. Manejás las situaciones con soltura mientras la Luna transita Acuario y Piscis, pero necesitás decidir con responsabilidad emocional. Dos personas dependen de tu amor, ambas merecen tu atención.

Capricornio: Recogés los beneficios en el amor y sentís orgullo por lo construido junto a tu pareja con la Luna en Acuario y entrando en Piscis. El compromiso emocional se vuelve más profundo. Viviendo la historia correcta con proyectos materiales de a dos.

Acuario: Utilizás correctamente la energía de la Luna en un signo afín como Acuario y luego en Piscis, mostrando amor por el prójimo. Conectás desde lo humano y lo auténtico. Pasión y éxito en tu vida sexual y apasionada.

Piscis: Unión de amigos para tu desarrollo afectivo, crece la solidaridad con la comunidad con la Luna en Acuario y luego en tu signo. El amor se expande cuando compartís sueños. Pasión y ganas de disfrutar un viaje que se avecina.

JUEVES

Aries: Con Luna en Piscis organizás un reciclado del hogar y la pareja, soltando viejos patrones emocionales. La sensibilidad te ayuda a escuchar más y actuar con empatía. Los festejos de amor son a largo plazo.

Tauro: Recomponés el amor con justicia a favor, hablás claramente y se te comprende. La Luna en Piscis suaviza tensiones y permite acuerdos sinceros desde el corazón. Unís los opuestos a tu favor.

Géminis: Día de salidas con el amor e intercambios de palabras buenas con la Luna en Piscis. Se activa el deseo de compartir planes y proyectar algo distinto juntos. Organizás un viaje con tu pareja.

Cáncer: Un amigo te necesita y salís en su socorro con Luna en Piscis. Tu capacidad de contención fortalece vínculos y genera gratitud emocional. En el amor mejorás las relaciones con afecto hacia el necesitado.

Leo: La Luna en el signo de los compasivos estimula tus ganas de cuidar y ayudar a personas diferentes. Al bajar el orgullo, recibís amor genuino. Te sentís más amado.

Virgo: El planeta del amor sigue estimulando tu bienestar y mejoran tus ideales afectivos. La Luna en Piscis te invita a confiar más y controlar menos. Un arco iris se abre en tu horizonte.

Libra: Descubrís un secreto que tenías guardado y eso genera un cambio profundo en el amor. Al expresarte, liberás emociones y fortalecés la intimidad. Sos el número uno del amor.

Escorpio: Excelente día para terminar con lo que no sirve y hacer espacio a vínculos más sanos. Toda la gente que se te cruza hoy conecta desde el amor. Organizás un festejo.

Sagitario: La Luna en Piscis para el amor te estimula a armar un viaje en pareja o plan especial. La conexión emocional se expande cuando compartís experiencias. Descubrís lugares impensados.

Capricornio: Un día para solo amar, aunque muchas cosas puedan ser malinterpretadas con Luna en Piscis. La paciencia y la empatía evitan conflictos innecesarios. Te ocupás de hermanos o socios.

Acuario: Das vuelta todo y descubrís situaciones que estaban muy cerca para poder amar. La Luna en Piscis te conecta con lo que sentís de verdad. Dejás atrás lo que no va y comenzás el amor ideal.

Piscis: Día pleno de amor con la Luna en tu signo. Organizás planes a futuro con tu pareja desde la emoción, la entrega y la confianza. Te comprometés con tu amor.

VIERNES

Aries: Marte en Piscis baja tu ritmo habitual y te invita a actuar con más intuición que impulso. Es un tiempo para escuchar lo que sentís antes de avanzar y cerrar etapas internas que te estaban drenando energía.

Tauro: Este tránsito activa tu compromiso con causas, amistades y proyectos colectivos. Marte en Piscis te impulsa a ayudar, colaborar y poner tu energía al servicio de algo más grande, sin perder tu estabilidad.

Géminis: Marte en Piscis moviliza tu vocación y objetivos profesionales desde un lugar más sensible. Actuás guiado por la inspiración y no solo por la lógica, lo que te permite tomar decisiones más alineadas con tu propósito.

Cáncer: Se despiertan ganas de expandirte emocional y espiritualmente. Marte en Piscis te anima a confiar, a viajar, estudiar o apostar por nuevas experiencias que nutren tu alma y te sacan del miedo.

Leo: Marte en Piscis activa procesos emocionales profundos y temas compartidos. Es un tiempo de sanación, entrega y transformación, donde aprendés a soltar el control y confiar más en el vínculo.

Virgo: Este tránsito pone el foco en la pareja y las sociedades. Marte en Piscis te pide actuar con empatía, comprender al otro y evitar discusiones innecesarias, priorizando la conexión emocional.

Libra: Marte en Piscis te da energía para mejorar hábitos, rutinas y tu bienestar emocional. Es un buen momento para trabajar desde la sensibilidad, escuchar el cuerpo y bajar exigencias excesivas.

Escorpio: Se activa tu creatividad, el deseo y la expresión emocional. Marte en Piscis te conecta con el amor romántico, el arte y el disfrute, permitiéndote actuar desde el corazón y no desde la defensa.

Sagitario: Marte en Piscis moviliza temas familiares y del hogar. Sentís la necesidad de proteger, cuidar y sanar vínculos del pasado, actuando con mayor comprensión y menos confrontación.

Capricornio: Este tránsito suaviza tu forma de comunicarte. Marte en Piscis te impulsa a hablar desde la emoción, escuchar más y accionar con sensibilidad, evitando decisiones frías o impulsivas.

Acuario: La energía se enfoca en lo económico y en tu autoestima. Marte en Piscis te pide actuar con fe, confiar en tus talentos y generar recursos desde actividades más creativas o solidarias.

Piscis: Con Marte en tu signo se activa tu fuerza interior, pero de manera sutil. Es tiempo de actuar guiado por la intuición, defender tus límites con sensibilidad y usar tu energía para crear, sanar y avanzar sin violencia.