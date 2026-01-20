Lee tu horóscopo diario del 20 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La entrada del Sol en Acuario mueve mucho tus energías y te lleva a tomar una posición más reflexiva que impulsiva. Empezás a pensar estrategias antes de actuar y eso te favorece en decisiones importantes. Conservá tu fe y esperanza.

Tauro : El Sol en Acuario marca tiempo de caminar con determinación el camino que elegiste, con energía a favor. Aunque no sea lo habitual para vos, te animás a probar métodos distintos. La creatividad está dentro de ustedes.

Géminis : El Sol en Acuario te llena de nuevas ideas y decisiones para tomar, con una mente más abierta y visionaria. Apoyarte en quien más sabe te ahorra errores y acelera procesos. Solucionás rápidamente los pendientes.

Cáncer : El Sol en Acuario es un buen tránsito para ordenar trabajo y hábitos diarios. Aprendés a poner límites emocionales para cuidar tu energía y rendir mejor. Tiempo de ir con calma.

Leo : Con la entrada del Sol en Acuario es tiempo de depositar confianza en los demás y permitirte cautela. No todo depende de vos y compartir responsabilidades te alivia. Buen tiempo para hacer viajes en pareja.

Virgo : El Sol en Acuario mueve un trabajo interno respecto al compromiso y la responsabilidad compartida. Tomás decisiones que antes evitabas por miedo al error. Buena voluntad en tus proyectos.

Libra : El Sol en Acuario trae sensación de compañía en proyectos y estudios. Te sentís más respaldado y con ganas de trabajar en equipo sin dudar. Cuidado con decisiones apresuradas.

Escorpio : El Sol en Acuario te lleva a expresar emociones con más cuidado y distancia. Elegís cuándo hablar y con quién, protegiendo tu intimidad. Cuidá la salud y la mente.

Sagitario : La entrada del Sol en Acuario te motiva a pensar más en el otro antes que en vos mismo. Tus acciones generan impacto positivo en el entorno cercano. Serán trascendentes en lo que se viene.

Capricornio : El Sol abandona tu signo y es momento de demostrar lo aprendido. Canalizás la energía acumulada para concretar proyectos con mayor libertad. Junto a tu pareja siguen brillando.

Acuario : El Sol en tu signo te activa en todo y te coloca en primer plano. Es tu tiempo para liderar, mostrarte y tomar decisiones clave. Gobernás con capacidad y autoridad.