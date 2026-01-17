Empezó el fin de semana y la producción de Alrmozando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para la mesaza de los domingos en la edición de verano 2026 con la conducción de Juana Viale.

Desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, la nieta de la Chiqui recibirá en su programa desde Mar del Plata en el Hotel Costa Galana al cantante El Polaco, quien recientemente se reconcilió con Barby Silenzi, yal humorista “Alacrán”.

Quiénes son los invitados de Juana Viale del domingo 18 de enero de 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida la bailarina Vanina Escudero, el reconocido actor Diego Ramos y la influencer Bernardita Siutti, conocida como “Mami Albañil” en sus redes sociales.

JUANA VIALE DESLUMBRÓ EN SU REGRESO A LA TV CON EL VESTIDO DE UNA JOVEN DISEÑADORA MISIONERA

La creación de Florencia Ullón es un vestido de alta costura pensado para Juana Viale de corte strapless y escote con formas orgánicas que simulan pétalos.

El diseño se destacó por su degradé de celeste cielo a tonos tierra en el ruedo. La actriz completó el look con el cabello suelto y ondas naturales, decorado con clips de perlas.

Juana Viale lució el primer outfit diseñado por una de las ganadoras del concurso de moda | Créditos: Instagram ElTrece

Florencia Ullon es una joven diseñadora textil de 23 años, que además es docente en el Instituto Superior Educación y Trabajo.

