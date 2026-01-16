Luciana Elbusto volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se difundiera un video que la muestra en compañía de un cocinero del nuevo programa de eltrece que conduce Jimena Monteverde.

Las imágenes fueron compartidas por Pochi, la panelista detrás de la cuenta de Instagram Gossipeame, y rápidamente generaron revuelo en redes sociales.

En el video, se puede ver a la periodista de Paparazzi subiendo a un ascensor junto a Rodrigo Cascón, cocinero de Cocina Rebelde, en un complejo ubicado en el barrio porteño de Palermo, conforme a la descripción de la grabación. Ambos se muestran relajados y cercanos.

Luciana Elbusto y el chef Rodrigo Cascón (Foto: Instagram/@gossipeame).

En mayo del 2025, Luciana aseguró en televisión haber mantenido un vínculo sentimental con Diego Brancatelli, lo que que fue tema de debate en distintos programas de espectáculos. En ese contexto, el material difundido por Gossipeame reavivó las versiones sobre su presente amoroso.

LAS ESPECULACIONES DEL ROMANCE DE LUCIANA ELBUSTO Y EL COCINERO RODRIGO CASCÓN

Desde la cuenta de espectáculos describieron: “#lanoticia: Luciana El Busto y Rodrigo Cascón, cocinero de Cocina Rebelde, subiendo al ascensor juntos en un complejo de Palermo”, sin agregar mayores precisiones sobre el tipo de relación entre ambos.

Por el momento, ninguno de los protagonistas salió a aclarar el vínculo ni a confirmar si se trata de una relación sentimental o de un simple encuentro casual. Sin embargo, las imágenes no tardaron en viralizarse y en alimentar las especulaciones sobre un nuevo capítulo en la vida personal de la periodista y el chef.

