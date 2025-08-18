El mundo del espectáculo vuelve a encenderse con un nuevo rumor que promete dar que hablar: aseguran que Tucu López y Luciana Elbusto estarían iniciando una nueva relación amorosa.

En Infama deslizaron que el actor y la panelista habrían compartido momentos muy cercanos tanto en Carlos Paz como en producciones recientes, y que incluso entre el círculo íntimo ya los señalan con su propio apodo.

Durante la emisión, no faltaron las bromas: “Él es sexy, ella también… ¿serán la nueva pareja del momento?”, lanzaron, en tono pícaro, mientras revelaban que más de un testigo los habría visto “chichoneando” en diferentes oportunidades.

Foto: Captura (América)

El tema tomó más fuerza cuando apareció una foto donde se los ve juntos y sonrientes, compartiendo salidas y dejando en evidencia la buena onda entre ambos. La postal no hizo más que alimentar las especulaciones sobre un romance que, por ahora, ninguno confirmó ni desmintió.

¿Qué pasa entre Luciana Elbusto y Tucu López?

TUCU LÓPEZ BLANQUEÓ CÓMO QUEDÓ SU RELACIÓN CON JIMENA BARÓN Y SABRINA ROJAS TRAS SUS MEDIÁTICAS SEPARACIONES

A poco de que Sabrina Rojas confirmara que está nuevamente en pareja con Gabriel Liñares y en medio de la cuenta regresiva para que Jimena Barón tenga al hijo que espera con Matías Palleiro, Tucu López reveló (en abril de 2025) cómo quedó su vínculo con sus ex.

“Con Jimena tenemos buen vínculo, nos habíamos mandado un mensaje eventualmente por alguna cosa y con Sabri sí tengo más relación, con ella hablo bastante seguido”, comenzó diciendo Tucu en una nota que dio a Implacables.

“No le puse ‘qué bueno que te pusiste novia’, ni nada. Me súper alegra porque yo la adoro a Sabri y cualquier cosa que a ella la haga más feliz, para mí es fundamental. Y si encontró el amor de vuelta, es hermoso. Pero nos hablamos por otras cosas, no por esas cosas puntuales”, agregó.

Foto: Captura (elnueve)

Y cerró: “Yo con Fausto y con Esperanza (los hijos que Sabrina tiene con Luciano Castro) me llevo muy bien. De hecho, estamos planeando ir a una sala de escape y a tomar la merienda y demás dentro de poco, porque yo he vivido con ellos mucho tiempo. Hemos armado una cosa de ensamble familiar, aunque después la pareja ya no fue más. Y hoy tenemos un lindo vínculo con Sabri. A mí me pone muy contento eso”.