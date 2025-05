Foto: Instagram (@rominarichiok)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

TUCU LÓPEZ BLANQUEÓ CÓMO QUEDÓ SU RELACIÓN CON JIMENA BARÓN Y SABRINA ROJAS TRAS SUS MEDIÁTICAS SEPARACIONES

A poco de que Sabrina Rojas confirmara que está nuevamente en pareja con Gabriel Liñares y en medio de la cuenta regresiva para que Jimena Barón tenga al hijo que espera con Matías Palleiro,Tucu López reveló cómo quedó su vínculo con sus ex.

“Con Jimena tenemos buen vínculo, nos habíamos mandado un mensaje eventualmente por alguna cosa y con Sabri sí tengo más relación, con ella hablo bastante seguido”, comenzó diciendo Tucu en una nota que dio a Implacables.

“No le puse ‘qué bueno que te pusiste novia’, ni nada. Me súper alegra porque yo la adoro a Sabri y cualquier cosa que a ella la haga más feliz, para mí es fundamental. Y si encontró el amor de vuelta, es hermoso. Pero nos hablamos por otras cosas, no por esas cosas puntuales”, agregó.

Foto: Captura (elnueve)

Y cerró: “Yo con Fausto y con Esperanza (los hijos que Sabrina tiene conLuciano Castro) me llevo muy bien. De hecho, estamos planeando ir a una sala de escape y a tomar la merienda y demás dentro de poco, porque yo he vivido con ellos mucho tiempo. Hemos armado una cosa de ensamble familiar, aunque después la pareja ya no fue más.Y hoy tenemos un lindo vínculo con Sabri. A mí me pone muy contento eso”.