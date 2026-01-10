Joaquín Furriel disfruta de unos días de relax en Punta del Este y está muy bien acompañado. Las cámaras de Ciudad captaron al actor con su nueva novia, Marta Campuzano, una abogada de origen español.

En diálogo con Catalina Dlugi para el programa de La OnceDiez, Agarrate Catalina, el actor dio detalles de su historia de amor: "Estamos ya hace casi un año, como una relación a caballo. Allá, cuando yo vengo acá ella después viene y bueno nos vamos cruzando".

En el ida y vuelta con la periodista, Furriel hizo referencia a la distancia: “Es fácil, yo me crié así, mi hermano vive en Palma de Mallorca, mi agenda en los últimos años por las plataformas uno se empieza a mover más, mis abuelos eran españoles, yo tengo la ciudadanía española y mientras haya un vuelo directo y uno lo pueda pagar, que es un privilegio enorme, no hay complejidad”.

Joaquín Furriel y su novia en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Enamorado y con un gran presente profesial, Joaquín atraviesa uno de los mejores momentos; en esta opoturnidad se lo vio caminando con su actual pareja en un parador de la costa espeña.

LAS FOTOS DE JOAQUÍN FURRIEL Y SU NUEVA NOVIA EN PUNTA DEL ESTE

