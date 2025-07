Joaquín Furriel contó detalles sobre un aspecto privado: elige vivir solo y le escapa a la convivencia; incluso, confesó que abre el debate con sus amigos con algunas reflexivas frases.

En diálogo con María Laura Santillán para Infobae, el actor empezó: “Desde que me separé de la madre de mi hija, no volví a convivir con mis parejas que tuve luego, pero siempre mi hija estuvo conmigo”.

Enseguida agregó: “Yo tengo amigos que los veo muy preparados para la convivencia y les pregunto como una especie de misterio: ‘¿Cómo hacés? ¿Cómo podés convivir? Porque, ¿no te pasa que llegás un día a tu casa y tenés ganas de estar solo?’. Y me responden: ‘Sí, pero me voy al balcón y hago esto’. Pero hay alguien”.

JOAQUÍN FURRIEL: POR QUÉ ELIGE VIVIR SOLO

María Laura Santillán brindó su mirada sobre la convivencia a partir de su experiencia: “Es como una negociación permanente, ¿entendés? Yo siento. Conviví un montón de años, estuvo lindo, pero qué lindo es no tener que negociar con alguien”.

A ello, Furriel respondió: “A mí lo que sí me pasa es que, cuando convivís un tiempo con alguien en una pareja en la que no hay convivencia, pero elegís cuándo estar y cuándo no, cuando estás yo lo valoro doble, porque ‘uy, qué fácil que es’”.

“Es como cocinar de a dos. Es más fácil, porque cuando estás solo medio que te tenés que ocupar de todo. De a dos armás como un equipo. Hay algo del equipo que para mí está bueno”, concluyó.