El universo de El Chapulín Colorado se agranda como nunca antes con el estreno de “Los Colorado”, una serie animada que reinventa al clásico héroe latino en el centro de una familia tan caótica como entrañable.

La producción, que une a Huevocartoon, Warner Bros. Discovery y Grupo Chespirito, busca acercar el legado de Roberto Gómez Bolaños a chicos y grandes, manteniendo la esencia del personaje pero sumando una mirada fresca y colectiva.

Ahora, el Chapulín no está solo: lo acompañan su esposa Susana, sus hijos Lina y Bobby, la abuela Doña Luisa y el Profesor Inventillo.

La serie, dirigida por Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, presenta capítulos de 22 minutos con historias independientes y mucho ritmo que ya están disponibles en la plataforma HBO Max.

En esta nueva versión, cada integrante de la familia Colorado tiene un don especial. No son superpoderes clásicos, sino talentos únicos que los hacen fuertes cuando están juntos. El Chapulín, lejos de ser un héroe perfecto, asume el rol de guía y promueve la solidaridad y el ingenio, fiel a los valores que lo hicieron eterno.

Leé más:

It: Welcome to Derry: la escena más aterradora que dejó la precuela que arrasó en streaming

LOS COLORADO, LA SERIE BASADA EN EL CHAPULÍN COLORADO REINVENTA AL CLÁSICO DE CHESPIRITO

Las aventuras transcurren en la ficticia Ciudad Caótica, donde la acción va desde peleas con piratas hasta encuentros con extraterrestres. No faltan los villanos clásicos del universo Chespirito, como El Rascabuche y El Tripaseca, personajes que los fans asocian con Ramón Valdés.

La animación respeta los elementos más queridos del personaje: el Chipote Chillón, las pastillas de chiquitolina y la chicharra paralizadora siguen presentes en el arsenal del Chapulín. Pero hay novedades: la serie apuesta por una humanidad renovada, mostrando la torpeza y valentía del héroe, y dándole un toque especial a sus refranes equivocados, ahora más ágiles y divertidos.

Los Colorado (Foto: gentileza HBO Max)

A diferencia de otras adaptaciones, “Los Colorado” no repite tramas ni recicla episodios clásicos. Cada capítulo es una historia inédita, aunque no faltan los guiños para los fanáticos de la primera época.

El personaje central sigue siendo “más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga”, pero ahora deja atrás el perfil coqueto de los años 70 y se muestra enamorado de su esposa. Cada episodio tiene su propio conflicto y desenlace, pensado para que toda la familia pueda engancharse desde el primer minuto. Según los productores, la segunda temporada ya está en marcha, lo que promete más aventuras y locuras en el multiverso del Chapulín.

Leé más:

Tragedia en Hollywood: encontraron muerto a James Ransone, actor de “The Wire” e “It”: tenía 46 años

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.