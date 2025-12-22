La cuenta regresiva para la Navidad ya empezó y HBO Max preparó una selección de títulos imperdibles para disfrutar en casa.

Desde romances bajo la nieve hasta clásicos que nos hacen volver a creer en la magia, la plataforma trae estrenos, animaciones y realities temáticos para que nadie se quede afuera del espíritu festivo.

Si buscás una maratón navideña, tomá nota: hay opciones para todos, desde historias de amor hasta competencias de pastelería que te van a tentar a prender el horno.

1. Una Navidad para escribir y amar: el estreno romántico que promete emociones

La gran apuesta de la semana es Una Navidad para escribir y amar, una película donde una novelista y un carpintero se reencuentran y descubren que el espíritu navideño puede construir un amor inquebrantable.

Protagonizada por Sasha Pieterse y Mitchell Slaggert, con dirección de Jake Helgren y guion de Sarah Drew, esta historia promete corazones acelerados y mucha ternura.

Foto: prensa HBO Max Por: Victor Curtis | Victor Curtis/Lifetime/Sony Pictures Television

2. El Expreso Polar: el clásico que nunca falla

No hay Navidad sin clásicos, y El Expreso Polar es uno de esos títulos que siempre emocionan.

Con Tom Hanks en el elenco y la dirección de Robert Zemeckis, la película nos lleva a un viaje mágico al Polo Norte, donde un niño aprende el verdadero significado de la Navidad. Ideal para ver en familia y recordar la magia de la infancia.

3. Navidad en el país de maravillas: animación para grandes y chicos

Para los que buscan algo diferente, Navidad en el país de maravillas mezcla el universo de Alicia con la Navidad.

San Nicolás, junto a personajes como Alicia y el Sombrerero Loco, intentan salvar la Navidad de la temida Reina de Corazones. Con voces de Gerard Butler y Emilia Clarke, esta animación dirigida por Peter Baynton es una aventura llena de color y fantasía.

4. El Duende: la comedia que siempre arranca una sonrisa

Si lo tuyo es reírte a carcajadas, El Duende es la opción ideal. Will Ferrell interpreta a Buddy, un humano criado por elfos que viaja a Nueva York en busca de su verdadero padre.

Dirigida por Jon Favreau, esta comedia es un clásico moderno que nunca pasa de moda y que te va a dejar con el corazón contento.

Foto: prensa HBO Max

5. Campeonato de Reposteros: Fiestas, el reality para los fanáticos de la pastelería

Para cerrar la lista, nada mejor que un reality lleno de azúcar y competencia. En Campeonato de Reposteros: Fiestas, los mejores panaderos se enfrentan en desafíos navideños por un premio de 50.000 dólares. Desde bastones de caramelo hasta galletas de jengibre, la creatividad y el sabor son los protagonistas.

Una Navidad a puro streaming

La selección de HBO Max para esta semana de fiestas tiene de todo: romance, magia, risas y mucha comida rica. Es la excusa perfecta para armar plan de sillón, manta y maratón de películas. Eso sí, atentos: las fechas de estreno pueden cambiar y la lista no es exhaustiva, así que revisá la plataforma para no perderte ninguna sorpresa.