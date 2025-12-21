El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de James Ransone, el actor estadounidense que se hizo famoso por su papel de Ziggy Sobotka en la serie The Wire. Tenía 46 años y, según confirmó la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, se suicidó el viernes pasado en un cobertizo de esa ciudad.

Los registros oficiales detallaron que la causa de muerte fue “ahorcamiento” y que el cuerpo ya está listo para ser entregado a su familia. Ransone estaba casado con Jamie McPhee y era padre de dos hijos. Tras conocerse la noticia, su esposa compartió en redes sociales un enlace para recaudar fondos a favor de la National Alliance on Mental Illness (NAMI), una organización dedicada a la prevención y atención de enfermedades de salud mental.

El actor saltó a la fama internacional en 2003, cuando interpretó a Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire, la serie de culto que se emitió entre 2002 y 2008 y es considerada una de las más influyentes de la televisión contemporánea. Su personaje era el hijo del líder sindical portuario Frank Sobotka, interpretado por Chris Bauer.

EL DOLOR POR LA MUERTE DE JAMES RANSONE, EL ACTOR QUE LUCHABA CONTRA ADICCIONES Y TRAUMAS

Ransone apareció en 12 episodios de la serie, que también contó con figuras como Dominic West, Michael Kenneth Williams, Idris Elba, Lance Reddick y Wendell Pierce.

Además de The Wire, el actor tuvo una carrera activa en la televisión, con participaciones en otras producciones de HBO como Generation Kill y Treme, y más tarde en Bosch. Su última aparición en la pantalla chica fue en un episodio de la segunda temporada de Poker Face, emitido en junio de este año.

En el cine, Ransone trabajó en películas de distintos géneros, como Prom Night (2008), Sinister (2012), Sinister 2 (2015), Tangerine (2015), Mr. Right (2015), It Chapter Two (2019) y The Black Phone (2021). Tenía pendiente el estreno de Black Phone 2, programado para 2025.

JAMES RANSONE MURIÓ AÑOS DESPUÉS DE DENUNCIAR UN ABUSO SEXUAL EN SU NIÑEZ

En 2021, James Ransone hizo público que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 12 años. El actor denunció a su ex tutor, Timothy Rualo, por haberlo abusado en varias ocasiones durante seis meses en su casa de Phoenix, Maryland. Ransone relató su experiencia en una carta publicada en Instagram, dirigida a su presunto agresor.

“El recuerdo más vívido que tengo del abuso fue lavar la sangre y las heces de mis sábanas después de que te fueras. Recuerdo haberlo hecho a los 12 años porque me daba vergüenza contárselo a alguien”, escribió el actor, que también describió cómo esas vivencias marcaron su vida y derivaron en problemas de adicción al alcohol y la heroína.

Según contó en entrevistas, logró mantenerse sobrio desde 2006. En una nota con Interview Magazine en 2016, Ransone habló sobre su proceso de rehabilitación y contó que dejó la heroína a los 27 años, antes de sumarse al elenco de Generation Kill.

Ransone denunció formalmente el abuso ante la policía del condado de Baltimore en marzo de 2020. Sin embargo, según un correo que recibió en septiembre de ese año, un detective le informó que los fiscales no tenían interés en avanzar con el caso. Finalmente, la Fiscalía del Condado de Baltimore no presentó cargos tras la investigación.

La noticia de su muerte generó conmoción en la industria y entre sus seguidores. Su esposa, Jamie McPhee, pidió apoyo para la National Alliance on Mental Illness (NAMI), en un intento de visibilizar la importancia de la salud mental y la prevención.

