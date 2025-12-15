El mundo del espectáculo argentino está de luto: Ernesto Acher, uno de los grandes pioneros de Les Luthiers, murió a los 86 años. Su partida deja un vacío enorme en la música, el humor y la creatividad nacional.

Acher fue parte fundamental del grupo que revolucionó la escena local entre 1971 y 1986. Durante esos 15 años, no solo compuso obras inolvidables, sino que también deslumbró con su destreza como instrumentista de viento y su capacidad para crear personajes entrañables.

Nacido el 9 de octubre de 1939 en Buenos Aires, Ernesto Raúl Acher Abulafia mostró desde chico una pasión inagotable por la música. Estudió piano y clarinete, y en la adolescencia se volcó al jazz, género que lo acompañó toda su vida.

En 1965 se recibió de arquitecto en la UBA y ejerció como docente, pero su destino estaba en los escenarios. En abril de 1971, ingresó a Les Luthiers como reemplazo de Marcos Mundstock. Su debut fue en el Teatro Astengo de Rosario, donde leyó los textos de presentación. Cuando Mundstock regresó, Acher se sumó como compositor y rápidamente se ganó un lugar en el corazón del público.

MURIÓ ERNESTO ACHER, INTEGRANTE DE LES LUTHIERS Y FUNDADOR DE LA BANDA ELÁSTICA

En los shows, se destacó por su habilidad con los instrumentos de viento y su talento como pianista. Interpretó personajes que quedaron en la historia del grupo, como el “Bufón Copoletto”, el “Capitán del bergantín” y “Carlitos II”. Como compositor, brilló en obras como “La Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras” y “La gallina dijo Eureka”.

Su último show con Les Luthiers fue el 27 de septiembre de 1986, en el espectáculo “Humor dulce hogar”.

Dos años después de dejar Les Luthiers, Acher fundó La Banda Elástica, un grupo que reunió a figuras del jazz argentino como Jorge Navarro, Hugo Pierre, Carlos Constantini, Ricardo Lew, Enrique Zurdo Roizner y Juan Amaral.

El debut fue en el Teatro Cervantes y el grupo grabó tres discos, además de realizar giras por Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. También organizaron “Juntos en Concierto”, donde tocaron junto a la Camerata Bariloche en el Teatro Opera y el Luna Park. La Banda Elástica se disolvió en 1993, pero dejó una marca imborrable en la música nacional.

En 2002, Acher se radicó en Chile, donde fue docente en la Universidad Diego Portales y dictó materias de literatura, técnica narrativa e historia del arte. Allí impulsó proyectos como Homenaje a Piazzolla, Fantasía en concierto, La orquesta va al colegio y ¿Acher en serio?, recorriendo obras de Jobim, Schreker, Piazzolla y Richard Strauss.

Acher definió esa etapa como “profundamente enriquecedora”, disfrutando de la naturaleza y forjando nuevas amistades. Sin embargo, el deseo de volver a sus raíces lo llevó a regresar a Buenos Aires en septiembre de 2016.

Ya en Argentina, Acher retomó la actividad artística con propuestas como Humor, con Acher, el programa de radio Los rincones de Acher, el ciclo Veladas espeluznantes y la creación de la Offside Chamber Orchestra, una orquesta de cámara con 23 músicos. Siguió trabajando junto a artistas como Navarro y De la Vega, siempre combinando música y humor con una creatividad inigualable.

Reconocido por su ingenio, sensibilidad musical y humor refinado, Ernesto Acher será recordado como una pieza clave en la historia de Les Luthiers y como un artista integral que supo unir música y comedia con una identidad única.

