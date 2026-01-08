Jennifer López volvió a sorprender a sus fans con el estreno de “El Beso de la Mujer Araña”, la nueva película musical que protagonizó y que ya genera expectativa en todo el mundo.

En una entrevista exclusiva con Javi Ponzo para el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), la artista abrió su corazón y contó cómo fue ponerse en la piel de tres personajes distintos.

“Fue una película hermosa en la que formé parte, estoy muy emocionada”, confesó la artista, que se mostró agradecida por la oportunidad de sumarse a este proyecto tan especial. Además, reveló que el mayor reto fue encontrar el equilibrio entre las distintas personalidades que le tocó encarnar.

“Sabés que fue un personaje de ensueño poder interpretar a Ingrid Luna y los otros dos personajes, Aurora y la Mujer Araña. Me di cuenta que aunque eran iguales, eran tan diferentes y cada una tenía que tener una diferente personalidad, modales diferentes, formas diferentes de bailar, de moverse y de cantar, y todavía tenía que ser la misma persona. Creo que ese fue el mayor desafío, pero fue emocionante y pudimos lograrlo”, explicó.

Jennifer López habló en Mshow de su último estreno (Foto: captura de Ciudad Magazine).

López detalló cómo construyó cada rol: “Aurora tiene su propia elegancia y su moda de clase alta, ella conoce el mundo glamuroso del que es parte, pero es frágil y vulnerable. Se sentía como si estuviese maldita, pero luego Ingrid Luna que es una animadora poderosa, era un lado diferente de su personalidad, más fiel a quien realmente era y cómo es ella con Molina. Y luego tenés a la Mujer Araña, que es un personaje enigmático, poderoso, misterioso que también quiere amor”.

Para la artista, el hilo conductor entre los tres personajes fue el amor: “Creo que esa era la línea de paso entre los tres, que todos están dando y recibiendo amor de una manera diferente. Al final del día te das cuenta que eso era lo más importante, lo que estaban persiguiendo era el deseo, vulnerabilidad, todas estas cosas que tienen que ver con diferentes tipos de amor”.

EL IMPACTO PERSONAL Y EL PODER FEMENINO SEGÚN JÉNNIFER LÓPEZ

La experiencia de filmar “El Beso de la Mujer Araña” también le dejó enseñanzas personales a Jennifer López. “La Mujer Araña para mí es probablemente mi canción favorita para cantar en toda la película y creo que siempre ha habido algo así como ‘¿puedo hacer esto?’ Cada vez que aceptás un nuevo proyecto te lo preguntás y cuando canté ‘Kiss of the Spider Woman’ y la gente empezó a aplaudir en el set dije ‘ok’, eso me dio mucha confianza y emoción de haber interpretado estas canciones, así que sí, muy emocionada”, relató en diálogo con Mshow.

Consultada sobre el mensaje que le gustaría dejarle a la próxima generación sobre el poder femenino, López fue contundente: “Las mujeres definitivamente tienen superpoderes que los hombres no, eso es seguro, todos tenemos nuestras fortalezas, pero creo que nuestro poder está en nuestra individualidad".

Jennifer López en el estreno de su película "El beso de la mujer araña", durante el Festival de Cine de Sundance el domingo 26 de enero de 2025, en Park City, Utah (Foto: AP).

“Hablé de esto en relación a la película con Sonia Braga y Chita Rivera, sobre cómo entrar en este papel de mujeres latinas poderosas y creo que lo que define a las mujeres es ser auténticamente mujeres, no aparentar ser más de lo que son, sino ser vos misma, en la autenticidad, ser plenamente quien sos en todos los sentidos”, remarcó Jénnifer en el ida y vuelta.

