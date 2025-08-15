Durante uno de los conciertos de su gira Up All Night: Live in 2025, Jennifer Lopez vivió un momento tan insólito como divertido sobre el escenario en Almaty, Kazajistán.

Mientras interpretaba uno de sus temas, un intruso poco común apareció en escena: un grillo que comenzó a trepar por su vestido hasta alcanzar su cuello.

Lejos de alterarse, la cantante mantuvo una sonrisa mientras, con un movimiento rápido y elegante, atrapaba al insecto con las manos y lo lanzaba suavemente hacia un costado del escenario.

JLO AFRONTÓ LA SITUACIÓN CON HUMOR

El momento fue registrado por el público y rápidamente se volvió viral en redes sociales. “Me estaba haciendo cosquillas”, comentó JLo entre risas, arrancando aplausos y ovaciones de los asistentes.

Jennifer Lopez en vestido cut out. (Foto: Instagram/@jlo).

No es la primera vez que la artista enfrenta imprevistos en esta gira. En una presentación anterior en Varsovia, Polonia, sufrió un percance con su vestuario cuando su falda se soltó en medio de una coreografía.

Con la misma naturalidad, detuvo brevemente el show y bromeó: “Estoy aquí en ropa interior. Menos mal que la traje puesta”.