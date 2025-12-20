Se sabe que en las plataformas de streaming es posible encontrar aquella pieza que cumpla con todos (o la mayoría) de los requisitos que uno desea, ya sea un género puntual, protagonistas favoritos e incluso la duración.

Así, en este inmenso universo, Netflix estrenó recientemente una película de 102 minutos, de esas que logra traspasar la pantalla, y logra invitar a reflexionar sobre las cosas que verdaderamente son importantes en la vida.

La cinta en cuestión es Sueños de trenes, protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones, y que cuenta con la dirección de Clint Bentley, nominado al Oscar el año pasado por el guion de Las vidas de Sing Sing.

En esta oportunidad, el director y guionista adaptó el aclamado relato de Denis Johnson de 2011.

De qué trata

El filme narra la vida de Robert Grainier, un leñador y trabajador del ferrocarril durante los primeros años del siglo XX, una época de gran cambio en todo el mundo pero especialmente en Estados Unidos.

Aunque la labor del protagonista es muy importante (la construcción de las líneas de ferrocarril permitieron el desarrollo a pasos agigantados del país), la realidad es que esta es simplemente la historia de un hombre normal con una vida sencilla igual que la de otros cientos de trabajadores.

El protagonista es un hombre que no expresa mucho lo que siente, pero que alberga en su interior una profunda sensibilidad.

Pero justamente este punto es el que genera el potencial de convertirse en una pieza de colección, dado que lleva a reflexionar sobre la vida. ¿Qué hace que sea extraordinaria? ¿Qué hace que se viva plenamente? ¿Pudimos enfocarnos en lo que debíamos?

Según analizan desde Tudum, el evento global organizado por la plataforma de la N roja, la cinta trata en esencia sobre el amor, la familia y la pérdida, todo bajo el contexto de transformación del mundo natural a uno en proceso de industrialización por parte del ser humano.

Quién es quién en Sueños de trenes

Joel Edgerton interpreta a Robert Grainier, un hombre que no expresa mucho lo que siente, pero que alberga en su interior una profunda sensibilidad.

Por su parte, Felicity Jones hace de Gladys Grainier, la esposa de Robert. Ella es una mujer de esa época que vivía en una cabaña aislada en el bosque, administra la granja y hace todo lo posible para que funcione.

La cinta con Felicity Jones trata en esencia sobre el amor, la familia y la pérdida.

William H. Macy actúa de Arn Peeples, compañero leñador, cuya sabiduría sobre los imponentes árboles que los rodean le ofrece a Robert otra perspectiva del mundo.

Kerry Condon se pone en la piel de Claire Thompson, una enfermera viuda que conoce a Robert tras llegar al bosque para trabajar en una torre de vigilancia contra incendios.

Completan el elenco Paul Schneider (Apostle Frank, un leñador conversador); John Diehl (Billy, leñador veterano); Nathaniel Arcand (Ignatius Jack, amigo de Robert); Clifton Collins Jr. (Boomer); Alfred Hsing (Fu Sheng); y Johnny Arnoux (Indio Kootenai).

Dónde se filmó

El escenario donde se rodó Sueños de trenes muestra la imponencia de los bosques del oeste de los Estados Unidos, por lo que la fotografía la hace única.

La película que toca fibras íntimas se filmó principalmente en el estado de Washington, utilizando localidades como Spokane, Snoqualmie, Metaline Falls, y Colville, aunque la historia transcurre en el norte de California a principios del siglo XX.