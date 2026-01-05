La ola de calor extremo que azotó a la Argentina dio paso a una inesperada declaración de Georgina Barbarossa: la conductora de Telefe aprovechó la comunicación con Fernando Cichero, médico cardiólogo, para preguntarle por un “problema” que la aqueja mucho en verano.

“Me transpira mucho la cabeza. Se me pega el pelo y soy un monstruo. ¿No hay ninguna medicación?”, disparó la anfitriona de A la Barbarossa, busca solución a su “problema”.

Captura de Telefe/A la Barbarossa

EL BENEFICIO INCÓMODO DE QUE TE TRANSPIRE MUCHO LA CABEZA

Pía Shaw: -Doctor, le quiero preguntar por la gente a la que le transpira mucho la cabeza.

Georgina Barbarossa: -Ay, sí, a mí.

Fernando Cichero: -Hay personas que tienen muchas glándulas sudoríparas ecrinas alrededor del cuero cabelludo.

Georgina Barbarossa: -Yo, doctor, y estoy harta. Se me queda el pelo pegado a la cabeza y parezco un monstruo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay alguna medicación?

Fernando Cichero: -Vos podés resistir más el calor que otras personas por el lugar donde transpirás. Quien tiene la cabeza seca sufre más el calor. La transpiración te protege, aunque es incómoda por una cuestión social.

Georgina Barbarossa: -Pero soy un monstruo. ¿No hay ninguna medicación o inyección? Porque me queda horrible.

Fernando Cichero: -No, para la cabeza no.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.