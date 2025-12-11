En medio del intenso debate nacional por el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, que despertó posturas firmes a favor y en contra en el ámbito político y mediático, se produjo un tenso cruce entre Mariana Brey y Diego Brancatelli en A la Barbarossa.
Mientras la panelista expresó su apoyo a la reforma, el periodista se mostró totalmente en contra y sostuvo que el proyecto podría derivar en una mayor precarización del trabajador.
El explosivo cruce de Mariana Brey y Diego Brancatelli en vivo por la reforma laboral
“Desde el Gobierno, y a través de sus voceros, se intenta maquillar esta precarización laboral. Hablan de modernización laboral, pero es una precarización. No hay un solo punto que vaya a beneficiar a los trabajadores que están en un régimen en blanco. Reduce y elimina derechos laborales”, afirmó Brancatelli.
La conductora, Georgina Barbarossa, agregó:“Lo que yo entendí es que no beneficia en nada al empleado, sí al empleador”.
Entonces, Mariana Brey tomó la palabra para plantear su postura contraria: “Yo me comuniqué con empresarios y lo interesante es que los que contraten gente en blanco serán premiados. Debería ser normal”.
Cuando le preguntaron en qué beneficia la reforma al empleado que ya está en blanco, Brey titubeó y no encontró respuesta rápida.
“No lo hay. No puedo creer que defiendas esto”, reaccionó Brancatelli, y la mesa se encendió.
Enfática, Brey retrucó: “Si vas a criticar, criticalo con una idea constructiva. Estás criticando algo que no conocés”.
A lo que agregó: “Tu gobierno jamás pudo poner en blanco al 50% de los trabajadores… Nunca los sacó de la ilegalidad”.
Indignado, el panelista le lanzó una pregunta al hueso a Mariana:“¿De qué lado estás vos? ¿Del trabajador o del empresario?”.
Y Brey respondió: “De los dos lados. Del empresario, básicamente, para que pueda contratar gente en blanco”.
“Al empleado no lo mencionaste”, le retrucó Brancatelli.Y su compañera aclaró: “Sí, también, pero del empleado que pueda laburar en blanco”.
Seria, Barbarossa cerró: “Te aferrás solo al punto de que puedan estar en blanco”.