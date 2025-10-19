El periodista Diego Brancatelli volvió a quedar en el ojo de la tormenta. El lunes pasado presentaron una denuncia penal en su contra por una supuesta violación de la ley electoral a raíz de sus declaraciones en televisión durante la veda previa a las elecciones.

La polémica estalló después de que Brancatelli realizara comentarios que, según los denunciantes, habrían infringido las restricciones impuestas por la normativa electoral argentina. La denuncia fue presentada ante la Justicia y apunta a que el periodista habría emitido mensajes que podrían influir en la voluntad de los votantes, algo expresamente prohibido durante el período de veda.

El foco de la acusación está puesto en los dichos de Brancatelli durante una transmisión televisiva, donde habría hecho referencia directa a cuestiones políticas y electorales en un momento en el que la ley exige silencio absoluto de campaña. Según la denuncia, sus palabras podrían haber tenido impacto en la opinión pública y, por lo tanto, constituirían una falta grave.

POR QUÉ DENUNCIARON A DIEGO BRANCATELLI EN MEDIO DEL PROCESO ELECTORAL ARGENTINO

“Si vas a votar a la Libertad Avanza, tachas a Espert y escribís Santilli grande arriba, y entregás la boleta así. Espert no va; pone ‘no’, si querés, o no va, y ahí entregás“, dijo Brancatelli en Argenzuela.

El abogado Leonardo Sigal asegura que esa esa situación puede ser interpretada como un delito, y por eso presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata. "Por sus declaraciones que llaman a tachar las boletas electorales a Espert y poner a Santilli“, señaló.

Asimismo, Sigal advirtió que la Ley Electoral señala que quien "indujere a otro a votar de determinada forma o abstenerse a hacerlo será reprimido con prisión de un mes a tres años, porque pueden ser considerados nulos los votos que tengan un escrito o leyenda".

“Esperemos que la justicia actúe de acorde a esto y defendamos la democracia”, reclamó el letrado en distintos medios de prensa esta tarde, cerró Sigal.

