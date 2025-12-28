El domingo amaneció con una noticia que sacudió a la música argentina: Ricardo “Chiqui” Pereyra, una de las voces más queridas del tango, murió luego de atravesar semanas de agonía tras un accidente doméstico.

La confirmación llegó de la mano de su hija, Paula, quien en la madrugada compartió un mensaje cargado de dolor en redes sociales: “Sabiendo que ya muchos se enteraron, con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de El Chiqui. El milagro no llegó, aunque no perdíamos la fe”.

A comienzos de diciembre, Chiqui Pereyra sufrió una caída en su hogar que lo dejó en estado crítico. La urgencia fue inmediata: lo trasladaron a un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires, donde ingresó con pronóstico reservado.

Ricardo "Chiqui" Pereyra (Foto: Facebook Instituto Nacional de la Música - INAMU)

La familia, en medio de la incertidumbre, intentó mantener la calma y la esperanza para los cientos de seguidores que preguntaban por su salud. “Para llevar tranquilidad y claridad a todos, si bien el cuadro es crítico, no nos queda otra que aguardar mínimo 48 horas donde los médicos irán monitoreando y viendo su evolución o involución, ya que pueden pasar cualquiera de las dos cosas”, compartieron en ese momento.

El lunes 8 de diciembre, los médicos lo intervinieron quirúrgicamente y, aunque superó la operación, el pronóstico siguió siendo reservado. El alivio duró poco: la preocupación volvió a instalarse y la familia pidió paciencia y respeto ante la avalancha de mensajes de apoyo.

Ricardo Chiqui Pereyra nació el 26 de junio de 1951 en General Roca, Río Negro. Desde chico, el arte fue su refugio: dio sus primeros pasos en grupos de folklore de su ciudad natal, donde empezó a forjar la voz que más tarde enamoraría al público argentino.

Su gran salto llegó en 1978, cuando una selección de nuevas voces en General Roca lo llevó directo a la televisión. Con 27 años, desembarcó en Buenos Aires para participar en el mítico programa Grandes Valores del Tango. El talento de Chiqui sorprendió tanto a los directivos que lo sacaron de la competencia y lo sumaron como profesional al elenco estable, donde permaneció hasta 1992.

Ricardo "Chiqui" Pereyra (Foto: Facebook Instituto Nacional de la Música - INAMU)

También fue parte de Botica de Tango, otro clásico de la TV argentina, donde participó hasta 1988. Su calidez y su timbre personal lo convirtieron en un referente indiscutido del género.

En 2007, recibió el Premio Santos Vega al mejor intérprete masculino de tango, un reconocimiento a su trayectoria y pasión.

La carrera de Chiqui Pereyra fue extensa y apasionada. Llevó su arte a distintos rincones del país y del mundo: España, Estados Unidos, Chile y muchos otros lugares donde siempre encontró públicos fervorosos.

Cada actuación era una celebración, una oportunidad para desplegar ese talento único que lo hizo inolvidable.

Ricardo "Chiqui" Pereyra (Foto: Facebook Instituto Nacional de la Música - INAMU)

El último adiós a Chiqui Pereyra deja un vacío imposible de llenar. Familiares, amigos y el público lo despiden con dolor, mientras su figura crece y se transforma en símbolo de lucha y de la huella imborrable que dejan los verdaderos artistas.

