La noticia sacudió a Francia y al mundo: Brigitte Bardot, la actriz y cantante que marcó a fuego la cultura del siglo XX, murió a los 91 años. Así lo confirmó este domingo la Fondation Brigitte Bardot, la organización que ella misma fundó y presidió durante décadas.

“Inmensa tristeza”, expresaron en el comunicado oficial, donde recordaron a Bardot como una figura “de renombre mundial” que eligió dejar el estrellato para dedicar su vida al bienestar animal.

El texto no detalló ni el momento ni el lugar exacto del fallecimiento, pero el impacto de la noticia fue inmediato: se fue una de las mujeres más influyentes y polémicas de la historia reciente.

ASÍ FUE LA VIDA DE BRIGITTE BARDOT, QUE FALLECIÓ ESTE DOMINGO A LOS 91 AÑOS

Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París y saltó a la fama internacional en 1956 con la película “Y Dios creó a la mujer”, dirigida por su entonces esposo Roger Vadim. Ese film no solo la catapultó al estrellato, sino que rompió todos los moldes: Bardot se transformó en un mito erótico y, casi sin proponérselo, en un símbolo feminista que desafió los códigos morales de la época.

La película fue un escándalo en su momento y marcó un antes y un después en la representación de la sexualidad y la autonomía femenina en el cine occidental.

Durante casi dos décadas, Bardot protagonizó más de 45 películas y grabó más de 70 canciones, trabajando con gigantes del cine francés como Jean-Luc Godard y Louis Malle. Entre sus títulos más recordados están “La verdad” (“La vérité”, 1960), que le valió el David di Donatello, y “El desprecio” (“Le Mépris”, 1963), donde su actuación bajo la dirección de Godard la consolidó como leyenda.

CÓMO BRIGITTE BARDOT PASÓ DE ILUMINAR EL MUNDO DEL CINE Y DE LA MODA AL ACTIVISMO POR LOS ANIMALES

Pero en 1973, cuando estaba en la cima de su popularidad y tenía solo 39 años, Bardot sorprendió al mundo: abandonó el cine. Definió la fama como una “prisión dorada” y decidió buscarle otro sentido a su vida.

Desde entonces, Bardot volcó toda su energía en la defensa de los animales. En 1986 fundó la Fondation Brigitte Bardot, que se convirtió en referencia mundial en la lucha contra el maltrato animal, la caza de focas, la experimentación científica y otras causas. Su activismo fue clave para impulsar reformas legales y campañas de concientización, tanto en Francia como en el resto del mundo.

Una imagen que recorrió el planeta fue la de Bardot, en 1977, abrazando una cría de foca en Terranova, Canadá. Esa foto ayudó a que varios países prohibieran la caza de estos animales.

CÓMO FUE LA VIDA PROIVADA DE BRIGITTE BARDOT, DESDE SUS GRANDES AMORES HASTA SU CONFLICTIVA RELACIÓN CON SU HIJO NICOLÁS

La vida privada de Bardot fue tan intensa como su carrera. Se casó cuatro veces y sus romances ocuparon portadas en todo el mundo. Su matrimonio con el actor Jacques Charrier y la conflictiva relación con su único hijo, Nicolas, generaron controversias, sobre todo después de que ambos la denunciaran en 1996 por declaraciones explosivas en su autobiografía.

Bardot también fue musa de artistas y escritores. El músico Serge Gainsbourg le compuso la famosa “Je t’aime… moi non plus”, grabada en 1967 pero censurada durante años por su contenido erótico.

La versión más conocida es la que Gainsbourg grabó luego con Jane Birkin. Además, la intelectual Simone de Beauvoir le dedicó el ensayo “Brigitte Bardot y el síndrome Lolita”, donde la describió como un fenómeno cultural sin precedentes.

Bardot revolucionó la moda con su estilo personal: fue pionera en tendencias como las bailarinas y los jeans remangados, y su look sigue siendo imitado hasta hoy.

En la vida pública, nunca esquivó la polémica. Apoyó a la ultraderechista Marine Le Pen, fue condenada cinco veces por incitación al odio por sus declaraciones sobre inmigración e islam, y durante la pandemia de covid-19 se negó a vacunarse. También criticó al movimiento #MeToo, asegurando que muchas actrices “calientan a los productores para conseguir un papel”.

LOS ÚLTIMOS AÑOS DE BRIGITTE BARDOT Y EL LEGADO QUE QUEDÓ A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN

En sus últimos años, Bardot vivió en Saint-Tropez, alternando entre dos mansiones y participando ocasionalmente en debates públicos, sobre todo en temas de bienestar animal y política. En 2025, su última campaña pública fue para pedir la prohibición de la caza de montería en Francia.

Sobrevivió a varios intentos de suicidio y dos abortos voluntarios, y hasta el final luchó por causas como la prohibición del consumo de carne de caballo y el fin del sacrificio de animales sin sedación en los mataderos franceses.

La biógrafa Marie-Dominique Lelièvre la definió con una frase: “Bardot siempre ha sido y será una niña”.

La muerte de Brigitte Bardot cierra un capítulo fundamental en la historia del cine francés y del activismo animalista. Su figura seguirá generando admiración y controversia, como una de las personalidades más influyentes y singulares de los últimos cien años. Su legado artístico y su lucha incansable por los animales la convierten en un ícono eterno.