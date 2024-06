No conoce en persona a Brigitte Bardot pero desde que era adolescente siempre le dicen que se parece a ella. A sus 24 años y con su primer protagonista, Julia De Núñez tiene el “honor” y la “emoción” de interpretar a este mito en ‘Bardot’, la miniserie que llega este jueves a SundanceTV.

La actriz francoargentina cuenta que no recuerda cómo descubrió a la leyenda francesa de los años 60. “Estaba viendo los DVD de mis padres y me encontré con la portada de ‘Y Dios creó a la mujer’. Cuando lo vi, magnífico, despertó en mí algo indefinible. De hecho, descubrí la sensualidad”.

“A partir de ahí me interesé por su música y sus películas, pero no era consciente del impacto que había tenido en su época hasta ahora que he hecho de ella”, reconoce.

Desde adolescente Bardot dedicó su vida a la interpretación y al canto hasta que en 1973 se retiró de los escenarios para centrarse en el activismo animalista.

Cansada de ser preguntada por su pasado, la actriz dio luz verde a este proyecto biográfico tan solo porque lo iba a hacer la cineasta Danièle Thompson, nominada al Óscar por ‘Cousin, Cousine’, junto a su hijo Christopher, también cineasta.

“La directora escribió a Brigitte pidiéndole permiso para hacer una serie sobre sus inicios en el cine. No quería su participación en el proceso creativo, pero sí mostrarse respetuosa con la figura que iba a radiografiar. Ella dijo que sí, y así es como nació la serie”, explica la actriz.

Que también lamenta no haber tenido noticias de Bardot, ni siquiera saber si le ha gustado su interpretación o si la ha visto. “No sé nada”, afirma De Núñez sobre una serie de seis episodios que ya se ha estrenado en Francia.