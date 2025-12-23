La pregunta se repite en cada casa argentina: ¿mesa adentro o mesa afuera para Nochebuena? A pocas horas de la celebración, los meteorólogos de TN y eltrece dieron su veredicto en Telenoche y el clima parece decidido a complicar la organización.

Según el pronóstico, el miércoles 24 de diciembre llegará con un calor intenso: máxima de 34 grados y mínima de 22. Pero la noticia que nadie quería escuchar es que se esperan lluvias aisladas entre las 18 y las 3 de la madrugada del 25, justo en el horario clave de la cena y el brindis.

EL PRONÓSTICO DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL PARA LA NOCHEBUENA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que durante la tarde del 24 hay entre un 10 y un 40% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, la preocupación crece para la noche, cuando la chance de tormentas sube al 40-70%. Es decir, la posibilidad de que el asado o la picada se arruinen por el agua es real.

La lluvia provocó serios inconvenientes en toda la ciudad de Córdoba. (Foto: Simón Yalis @Sy_aviation)

Para la madrugada del jueves 25, ya en plena Navidad, el SMN indica que la probabilidad de lluvias aisladas vuelve a bajar, ubicándose entre el 10 y el 40%.

LAS RECOMENDACIONES DE LOS METEORÓLOGOS PARA LA CENA DE LA NOCHEBUENA

Por ahora, los especialistas sugieren optar por la mesa adentro, aunque aclaran que las lluvias pueden variar y, con algo de suerte, el horario de la cena podría estar libre de precipitaciones. De todas formas, el consejo es tener un plan B listo y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.

El jueves 25, el clima dará un respiro: la mínima será de 20 grados y la máxima de 29. Si bien el calor afloja, las lluvias podrían seguir presentes en las primeras horas del día.

La incertidumbre manda en esta Nochebuena, pero una cosa es segura: el clima será tema de charla en todas las mesas argentinas.

