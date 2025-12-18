La Finalissima entre la Selección argentina y España ya es una realidad. El esperado cruce entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa se disputará el 27 de marzo a las 15 (hora de la Argentina) en el estadio Lusail, en Qatar, un escenario cargado de simbolismo para la Albiceleste.

El certamen internacional regresó en 2022, cuando la Selección argentina goleó 3-0 a Italia en Wembley, y desde entonces CONMEBOL y UEFA trabajan de manera conjunta para consolidar este partido como un evento fijo en el calendario del fútbol mundial.

EL RESPALDO DE CONMEBOL Y UEFA A LA FINALISSIMA

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, destacó el valor institucional y simbólico del encuentro, más allá de lo deportivo.“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, aseguró.

En la misma línea, el titular de la UEFA, Aleksander Čeferin, remarcó la dimensión global del duelo entre Argentina y España.“Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio”, afirmó, y anticipó “una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.

LUSAIL, EL ESCENARIO QUE MARCÓ LA HISTORIA ARGENTINA

El estadio Lusail no es un lugar más para la Selección argentina. Allí, el equipo nacional se consagró campeón del mundo tras la histórica final ante Francia, convirtiendo al estadio en un sitio sagrado para el fútbol argentino.

Ubicado en una ciudad artificial creada especialmente para el Mundial, Lusail vuelve a ser protagonista de un evento internacional de primer nivel. Con una capacidad para 80 mil espectadores, fue el estadio más grande de la Copa del Mundo y una de las obras arquitectónicas más emblemáticas del torneo.

Finalizado el Mundial, su infraestructura fue pensada para dejar un legado que trascienda el fútbol: el proyecto contempla su reconversión en un espacio comunitario con escuelas, tiendas, cafeterías, instalaciones deportivas y clínicas de salud, reafirmando el carácter social y urbano del complejo.