Un hecho conmocionó a todo San Francisco Solano: un bebé recién nacido fue abandonado en medio de un pastizal, dentro de una bolsa y con la manija atada al cuello. Karina, la mujer que lo encontró junto a su hija, contó cómo vivió ese momento que le cambió la vida al pequeño.

“Veníamos pasando, antes de llegar a la gomería, y se escuchó el llanto de un bebé. Mi hija me dice ‘mamá, está llorando un bebé’, y yo le respondí ‘no, es un gato’. Pero cuando nos acercamos, vimos que era un bebé atado adentro de una bolsa, con la manija en el cuellito, se estaba asfixiando, a punto de morirse”, relató Karina, todavía conmovida.

Así encontraron a un bebé abandonado en una bolsa en San Francisco Solano (Foto: captura eltrece)

El hallazgo ocurrió de casualidad, cuando madre e hija caminaban por la zona. “Lloraba y lloraba, por eso nos dimos cuenta de que era un bebé. Le dije a mi hija ‘no lo toques por si está lastimado’, pero ella se agachó, lo levantó y le dijo ‘ay, mi amorcito, mi vida, ¿quién te dejó tirado ahí? ¿Quién te hizo esto?’”, recordó Karina.

La joven levantó al bebé con la bolsa y todo. “El bebé la miró, ella se lo apoyó en el pecho y se quedó dormido”, contó la mujer, emocionada por la reacción del pequeño al sentir el calor humano después del abandono.

Desesperadas, buscaron ayuda en la zona. “No había nadie, solo una señora enfrente que se asustó y se metió corriendo. Fuimos a un kiosco 24 horas, la señora Marta nos ayudó y pidió el patrullero”, detalló Karina.

A los pocos minutos llegó la policía y trasladaron a Karina, su hija y el bebé al hospital de Solano. “Llevamos al nene, lo dejaron en neonatología para observación. El bebé estaba en buen estado, no tenía nada. Tenía todavía el piecito marcado con la tinta que le ponen para el documento”, relató.

Gracias al rápido accionar de Karina y su hija, el pequeño —bautizado como Francisco— fue rescatado a tiempo y se encuentra fuera de peligro. Ahora permanece bajo observación médica, mientras la comunidad de Solano sigue de cerca su evolución y espera respuestas sobre quién pudo haberlo abandonado en esas condiciones.

