Las alitas de pollo al estilo norteamericano tienen algo que las vuelve irresistibles: se comen fácilmemente con la mano, son bien crocantes por fuera y llevan una salsa intensa que combina picante, dulzor y un toque ahumado. No necesitan demasiados ingredientes ni técnicas complicadas, pero sí respetar algunos pasos clave para que queden en su punto justo.

En esta versión, el rebozado liviano y la fritura bien caliente logran una textura firme, mientras que la salsa casera —espesa y brillante— termina de darles carácter. El resultado es una receta rendidora, sabrosa y perfecta para compartir.

Ingredientes para las alitas de pollo

8 alitas de pollo

3 cdas de kétchup

1 cda de salsa picante

1 cdta de pimentón ahumado

1 cdta de paprika

1 cdta de ajo en polvo

Harina, c/n

Vinagre, c/n

1 cda de almidón de maíz

Sal y pimienta, a gusto

1 cdta de azúcar

1 cda de manteca

Aceite neutro para freír

Procedimiento

Cortar las alitas por las articulaciones. Reservar el primer tramo, el que tiene forma de “patita”, y hacer un pequeño corte en el extremo inferior. Retirar la piel ayudándose con una servilleta. Con un cuchillo, llevar toda la carne hacia el extremo superior, dejando la mayor parte del hueso al descubierto. Deben quedar con forma de “chupetín”. Colocar las alitas en un bowl y condimentar con sal, pimienta, harina, pimentón ahumado y paprika. Mezclar bien con la mano. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crocantes. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. Para la salsa, colocar en una olla chica la manteca, el kétchup , la salsa picante, el azúcar, un chorrito de vinagre, el ajo en polvo, el pimentón ahumado, la paprika y el almidón de maíz. Llevar a fuego medio, mezclar bien y cocinar hasta que la salsa espese. Salsear las alitas aún calientes y servir de inmediato.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/