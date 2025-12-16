La tarta de frutos secos es un postre que marca presencia apenas llega a la mesa: dorada, brillante por la miel y con un aroma que presagia un sabor imperdible antes de cortar la primera porción. En la versión de Maru Botana, la clave está en una masa dulce bien trabajada con la punta de los dedos para mantener fría la manteca y lograr que quede tierna, pareja y con buen color tras el horneado.

El relleno es simple pero contundente: miel, manteca y una mezcla generosa de frutos secos que se tuestan durante la cocción y le otorgan un perfil irresistieble a este postre para seducir en las fiestas.

El resultado es una tarta que combina crocantez, dulzor y un leve toque salado que equilibra todo. Ideal para Nochebuena, Año Nuevo o cualquier mesa donde se quiera lucir un postre fácil, rendidor y siempre bien recibido.

Ingredientes para la torta de frutos secos

Para la masa

250 g de harina

200 g de manteca fría en trocitos

50 g de azúcar impalpable

Una pizca de sal

Para el relleno

300 g de miel

80 g de manteca

150 g de almendras peladas

150 g de nueces

150 g de castañas de cajú

Arándanos, a gusto

Tarta de frutos secos de Maru Botana. Foto: Youtube (@marubotanaoficial)

Procedimiento

Para la masa

En un bowl, mezclar la harina con el azúcar impalpable y la pizca de sal. Agregar la manteca fría y trabajar solo con la punta de los dedos, sin usar la palma, hasta formar un arenado. Integrar la masa sin amasar de más. Llevar a frío unos minutos si está muy blanda. Forrar un molde de tarta usando la punta de los dedos para acomodar bien base y bordes. Pinchar la masa y cubrir con papel aluminio o papel manteca para que sostenga los bordes. Llevar a la heladera mientras se prepara el relleno. Hornear en horno moderado (180°) durante 20 minutos. Retirar el papel y reservar.

La receta de Maru Botana de una tarta de frutos secos para Navidad. YouTube Maru Botana.

Para el relleno

En una olla a fuego bajo, derretir la manteca con la miel sin que hierva fuerte. Agregar las almendras, las nueces, las castañas de cayú y los arándanos. Mezclar bien hasta que todo quede integrado.

Armado y cocción final

Volcar el relleno de frutos secos sobre la masa precocida. Distribuir parejo con una cuchara para que todos los frutos queden cubiertos por la mezcla de miel y manteca. Llevar nuevamente al horno hasta que burbujee y tome un color dorado brillante. Dejar enfriar antes de cortar para que el relleno tome cuerpo.

Con esta tarta de frutos secos, Maru Botana vuelve a mostrar cómo un postre clásico puede transformarse en algo aún más tentador.

Una base dulce trabajada con delicadeza, un baño tibio de miel y manteca, y una mezcla generosa de frutos que se doran a la perfección en el horno convierten a esta receta en un infaltable de la mesa navideña. Simple, brillante y llena de textura, es una opción ideal para cerrar las Fiestas con algo distinto, vistoso y realmente delicioso.