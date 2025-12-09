Las entradas navideñas tienen un encanto especial: son rápidas de preparar, se comen fácilmente con la mano y le dan a la mesa ese toque festivo que empieza a marcar el clima de la Nochebuena. En esta propuesta conviven tres mini bocados que salen siempre bien y que aprovechan un ingrediente clave: la masa de hojaldre, práctica y versátil para resolver opciones distintas sin complicarse.

Hay estrellitas crocantes que coronan una buena salchicha parrillera con chimichurri; unos pinitos navideños arrollados con pesto que quedan lindos y sabrosos; y unos regalitos de carne y berenjena que se atan con ciboulette y llegan al horno ya armados. Son bocados simples, con pocos pasos y perfectos para acompañar una picada navideña.

Ingredientes

Estrellitas con salchicha parrillera

Una plancha rectangular de masa de hojaldre

Chimichurri, c/n

Una salchicha parrillera

Manteca

Perejil

Pinos de hojaldre con pesto

Una plancha rectangular de masa de hojaldre

Pesto

Queso para la estrellita

Regalitos de carne y berenjena

Una plancha rectangular de masa de hojaldre

Ciboulette para atar

Para el relleno de carne y berenjenas:

200 g de carne picada magra

Un tomate perita pequeño en cubos

Una cebolla pequeña en brunoise

Un diente de ajo picado en brunoise

Una berenjena pequeña asada picada

Pinitos de Navidad, una entrada que se destaca en estas fiestas. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Estrellitas con salchicha parrillera

Con un cortante de estrella, cortar la masa de hojaldre. Pincelar con una mezcla de manteca y perejil. Llevar al horno a 180° durante 15-20 minutos. Para el armado, colocar una salchicha parrillera abajo, adobar con chimichurri y apoyar arriba la estrella de hojaldre ya cocida.

Pinos de hojaldre con pesto

Pincelar el rectángulo de masa de hojaldre con el pesto. Cortar tiras de unos 2 cm de ancho y enroscarlas en zigzag, formando un pino con base más ancha. Llevar al horno a 180° por unos 15 minutos.

Regalitos de carne y berenjena

Para el relleno:

Sofreír la cebolla con el ajo. Agregar la carne y cocinar unos minutos. Sumar la berenjena asada picada y el tomate. Reducir el líquido y dejar enfriar.

Para el armado:

Cortar cuadrados de masa de unos 5 cm. Rellenar con la mezcla de carne y cerrar las puntas. Atar con una ramita de ciboulette. Hornear a 180° durante 15-20 minutos.

