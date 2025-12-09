Las entradas navideñas tienen un encanto especial: son rápidas de preparar, se comen fácilmente con la mano y le dan a la mesa ese toque festivo que empieza a marcar el clima de la Nochebuena. En esta propuesta conviven tres mini bocados que salen siempre bien y que aprovechan un ingrediente clave: la masa de hojaldre, práctica y versátil para resolver opciones distintas sin complicarse.
Hay estrellitas crocantes que coronan una buena salchicha parrillera con chimichurri; unos pinitos navideños arrollados con pesto que quedan lindos y sabrosos; y unos regalitos de carne y berenjena que se atan con ciboulette y llegan al horno ya armados. Son bocados simples, con pocos pasos y perfectos para acompañar una picada navideña.
Ingredientes
Estrellitas con salchicha parrillera
- Una plancha rectangular de masa de hojaldre
- Chimichurri, c/n
- Una salchicha parrillera
- Manteca
- Perejil
Pinos de hojaldre con pesto
- Una plancha rectangular de masa de hojaldre
- Pesto
- Queso para la estrellita
Regalitos de carne y berenjena
- Una plancha rectangular de masa de hojaldre
- Ciboulette para atar
Para el relleno de carne y berenjenas:
- 200 g de carne picada magra
- Un tomate perita pequeño en cubos
- Una cebolla pequeña en brunoise
- Un diente de ajo picado en brunoise
- Una berenjena pequeña asada picada
Procedimiento
Estrellitas con salchicha parrillera
- Con un cortante de estrella, cortar la masa de hojaldre.
- Pincelar con una mezcla de manteca y perejil. Llevar al horno a 180° durante 15-20 minutos.
- Para el armado, colocar una salchicha parrillera abajo, adobar con chimichurri y apoyar arriba la estrella de hojaldre ya cocida.
Pinos de hojaldre con pesto
- Pincelar el rectángulo de masa de hojaldre con el pesto.
- Cortar tiras de unos 2 cm de ancho y enroscarlas en zigzag, formando un pino con base más ancha.
- Llevar al horno a 180° por unos 15 minutos.
Regalitos de carne y berenjena
Para el relleno:
- Sofreír la cebolla con el ajo.
- Agregar la carne y cocinar unos minutos.
- Sumar la berenjena asada picada y el tomate. Reducir el líquido y dejar enfriar.
Para el armado:
- Cortar cuadrados de masa de unos 5 cm.
- Rellenar con la mezcla de carne y cerrar las puntas. Atar con una ramita de ciboulette.
- Hornear a 180° durante 15-20 minutos.
