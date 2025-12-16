Este martes, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) cómo es el conflicto judicial que involucra a la reconocida pastelera Maru Botana y a su esposo, Bernardo Solá. El conductor contó que una exempleada de uno de los locales de la pastelera los demandó por deudas salariales y, especialmente, por acoso y hostigamiento laboral.

Según detalló De Brito, la denuncia se radicó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n° 47 y apunta directamente a Solá. “El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija”, leyó el periodista, citando el expediente.

Maru Botana y Bernardo Solá (Foto: Instagram)

La situación escaló rápidamente y, ante la gravedad de la denuncia, las partes avanzaron hacia un acuerdo judicial. De Brito explicó que los abogados de ambas partes formularon un acuerdo transaccional, solicitaron la homologación y se pactó el pago de un monto embargado, para luego pedir el levantamiento del embargo.

“La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos”, leyó De Brito. Los demandados, sin reconocer los hechos ni el derecho, aceptaron abonar esa suma “al solo efecto conciliatorio”, remarcó el conductor.

Ángel precisó que el 9 de diciembre ya se pagaron 22 millones de pesos y que el resto se abonará en cuotas de 11 mil dólares.

DENUNCIARON POR ACOSO LABORAL AL ESPOSO DE MARU BOTANA Y HUBO UN ACUERDO JUDICIAL MILLONARIO

Durante el programa, Denise Dumas consultó si el pago era por deudas salariales o por el malestar de la exempleada. De Brito fue tajante: “La demanda acá dice que es por acoso y hostigamiento laboral”.

El expediente describe que la actitud de Solá generó un ambiente incómodo para la trabajadora, al punto de modificar su aspecto para evitar miradas indeseadas. “Lo acusa de incomodarla”, resumió Ángel.

En medio del escándalo, Maru Botana también enfrentó rumores sobre un supuesto embarazo a los 56 años. La versión se viralizó en redes y generó revuelo, pero la chef nunca salió a aclarar la situación públicamente.

Maru Botana y su marido Bernardo Solá (Fotos: Movilpress).

Casada con Bernardo Solá, Maru es madre de siete hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio e Inés. La familia siempre se mostró unida, incluso tras la dolorosa pérdida de Francisco, su hijo fallecido en 2008.

En una entrevista radial en “Agarrate Catalina” (La Once Diez), Maru contó cómo se lo tomaron sus hijos: “Mis hijos se mataban de risa de la noticia falsa de que estaba embarazada”, relató entre risas.

