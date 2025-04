Maru Botana habló en exclusiva con Ciudad sobre su presente profesional y personal. La conductora, que actualmente tiene su programa de streaming, Al Horno con Maru, en el canal La Casa, reveló cómo se lleva con esta faceta en su carrera, tras su paso por Bake Off Famosos Argentina en 2024.

“Viene siendo un año con mucha adrenalina, proyectos, cosas que van surgiendo inesperadas, que me sorprenden, me gusta”, dijo Maru, que además confesó que tiene propuestas para volver a la televisión. “Hasta no tenerlo aceitado no se dice”, interrumpió entre risas su hijo Agustín.

Maru Botana (Foto: Movilpress).

Botana también habló de la importancia de la contención familiar y el apoyo a sus hijos en la búsqueda de sus sueños: “Me salieron muy creativas las mujeres... es una familia súper linda, es lindo llegar a tu casa y charlar de todo lo que pasó”.

Respecto de las polémicas por las que fue noticia en los últimos meses tras las declaraciones en su contra de algunas personalidades como Jimena Monteverde, Sergio Lapegue y Coco Carreño, Maru contó que se apoya en su familia.

MARU BOTANA HABLÓ DE TODO CON CIUDAD: EL IDA Y VUELTA

- Maru, se te ve a full en tu presente profesional, con tu programa de streaming, también con la familia, ¿cómo estás con todo esto?

- Bien, a full, la verdad que estoy con un montón de cosas, divertida, me gusta porque hago muchas cosas con los chicos, algo que me re divierte. Viene siendo un año con mucha adrenalina, proyectos, cosas que van surgiendo, inesperadas, que me sorprenden, me gusta, estoy contenta

- ¿Y a la tele vas a volver?"

- Si, estuve en Bake Off Famosos. Estoy con proyectos y propuestas, así que seguramente algo va a salir.

Maru Botana en la presentación de Bake Off Famosos Argentina (Foto: Movilpress).

- ¿Algo que nos quieras adelantar?

- Maru: Agus me dice: lo que no salió no se dice.

- Agustín: Y no, hasta no tenerlo aceitado no se dice.

Agustín, el hijo mayor de Maru Botana (Foto: Ciudad Magazine).

- Recién comentabas que estás también a full con tu vida familiar, ¿cómo es el día a día?

- Es una familia muy especial, muy divertida, la verdad que es muy libre, los chicos son bastante independientes, se arman esas charlas familiares, tenemos una unión enorme pero cada uno tiene su creterio, mucha personalidad. Estoy súper contenta, es una familia súper linda, nos contenemos mucho, es lindo llegar a tu casa y charlar de todo lo que pasó, me divierte que opinen, que me digan lo que les parece bien y lo que les parece mal, me encanta eso, esa convivencia con los chicos.

- Una de tus hijas va a la escuela de arte de Cris Morena, Otro Mundo...

- Sí, hace tres años, le copa mucho la parte artística, el baile, el canto. Después está Sofi que va más por el lado del modelaje y va por el lado del diseño gráfico, me salieron muy creativas las mujeres.

- Recién decías que a tus hijos les encanta opinar, que todos colaboran, ¿qué te dicen o de qué manera te apoyan frente a los conflictos mediáticos?

- Me dicen ‘rajá mamá, rajá de ahí, no hace falta’.

