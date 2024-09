Wanda Nara habló con Ciudad en el marco del estreno de Bake Off Famosos Argentina y, tras ser consultada por la polémica de su compañera, Maru Botana, confesó que fue ella la que la alentó a responder y cómo se sintió tras ver sus declaraciones.

“A mí me duele mucho cuando se habla de alguien y es una persona que no se defiende, fui yo un poco la que le dije a Maru ‘los cachetazos vienen, vienen y no te defendés, decilo’; yo no la conocía, sí Zaira, y lo único que te puedo decir, después de varios meses que nos conocemos es que es un ser espectacular”, dijo la conductora.

Wanda Nara en la presentación de Bake Off Famosos Argentina.

Así, la empresaria contó cómo fue la conversación que tuvo con la reconocida cocinera: “Es una mujer increíble y por eso me atreví a decirle ‘decí la tuya, que la gente te conozca’, porque a veces el que calla, otorga. Yo sé que soy muy de responder y hay gente que no, pero le dije ‘Maru, corto y preciso’”.

“Un día se fue a correr, me levanto y veo que hizo unas declaraciones y dije ‘Maru, no era para tanto, me siento culpable’. Pero bueno, hay que sacar todo eso porque a veces todo eso que uno a veces guarda, te enferma. Hay que decir las cosas”, remarcó la mamá de Valentino, Benedicto, Benicio, Francesca e Isabella.

WANDA NARA HABLÓ DE SU SALUD Y DEL MAL ENTENDIDO DEL PEINADO DE SUSANA GIMÉNEZ EN SU PRIMER PROGRAMA

Wanda Nara contó cómo está de salud tras su diagnóstico e hizo referencia también al mal entendido del peinado de Susana Giménez para su primer programa del domingo pasado.

“A veces pagan el plato roto los peinadores, si a mí me peinan y yo un minuto antes digo ‘pero no, a mí me gusta más así porque lo vi en un desfile’, que creo que fue algo así que pasó, después somos nosotras las que decidimos, existe el espejo”, expresó.

Susana Giménez (Foto: prensa de Telefe)

“¿Pero se lo recomendaste vos?”, repreguntó la prensa y la conductora explicó: “Yo tengo a mi peinador hace un montón y nos lo prestamos porque ella está mucho tiempo grabando, de hecho hoy tenía que hacer unas cositas y mi peinador fue, volvió”.

“Él es alguien que no está acostumbrado y justo el día que salió todo eso había fallecido su padre, escuchar todo ese golpe de la prensa cuando no sos conocido es muy fuerte”, dijo sobre el estilista que la peina tanto a ella como a la diva.

Susana Giménez en la presentación de Bake Off Famosos Argentina (Foto: Movilpress).

Respecto a su salud, Wanda aseguró a Ciudad que está en un buen momento: “Estoy bien, por suerte”.

