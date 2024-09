El descargo de María José González Botana contra Jimena Monteverde, Yanina Latorre y Coco Agost Carreño generó polémica, y ahora la conductora de Escuela de Cocina fue demoledora en su réplica hacia la jurado de Bake Off Celebrities.

La polémica se remonta a mayo de 2017, cuando América levantó Cocina sobre Ruedas la misma semana que debutó Cocinando para vos, y ya desde ese momento Monteverde decía que “es obvio” que fue por Maru, algo que Botana negó enfática.

Por eso, Jimena fue vehemente en una nota con Socios del Espectáculo: “Cada uno sabe lo que hace, lo que dice y cómo trata a la gente. Yo sé lo que pasó, todos sabemos lo que pasó. Todas las personas que hablaron saben lo que pasó. Y toda la gente del medio sabe lo que pasó”.

Jimena Monteverde contra Maru Botana.

“Yo no dije absolutamente nada más que lo que me pasó, lo que sentí. (…) Que me parecía una injusticia. Nada más”, aclaró en alusión a la entrevista con Héctor Maugeri.

El descargo de Maru Botana.

“De ahí, cada uno sabe perfectamente y apoya la cabeza a la almohada, sabe lo que hizo. Así que yo estoy totalmente tranquila, duermo tranquila y amo mi trabajo y amo a la gente con la que trabajo”, exclamó.

LA IRÓNICA CONDICIÓN DE JIMENA MONTEVERDE PARA RECONCILIARSE CON MARU BOTANA

Por otra parte, la chef de Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Juana fue picante cuando le preguntaron si se tomaría el café que le propuso Maru.

“Tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupada”, contestó de entrada.

Sin embargo, Jimena Monteverde luego apeló a su sarcasmo para decir que solo borracha se juntaría con Maru Botana: “Tiene que ser en un boliche con un gin tonic de por medio. Yo café no tomo”.