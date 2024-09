Luego del fuerte posteo que compartió Maru Botana en el que nombró a Yanina Latorre, Jimena Monteverde, Coco Carreño y Sergio Lapegüe; la panelista de LAM recogió el guante y respondió sin filtro.

“¡Dios mío! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí. Todo lo que conté de la facultad, es verdad. Maru Botana era una turr… resentida y jodió la vida. No necesito que te concentres en Lola. De ella, me ocupo yo”, escribió Yanina en su cuenta de X (antes Twitter).

“Y lo demás también dicen la verdad. Ahora es fácil victimizarse. ¿Por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo, Maru, no te quiere nadie”, agregó, picante, dejando en claro que su relación con la jurado de Bake Off Argentina es irreconciliable.

Cabe destacar que en su posteo, la cocinera había aclarado que no quería nombrar a Yanina por respeto a Lola (la hija que tiene con Diego Latorre, con quien también tiene a Dieguito).

Yanina Latorre: “Ahora es fácil victimizarse. ¿Por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo, Maru, no te quiere nadie”.

SERGIO LAPEGÜE RECORDÓ LO MAL QUE LA PASÓ TRABAJANDO CON MARU BOTANA

Ante el inminente estreno de Bake Off Argentina, programa en el que Maru Botana es jurado, Sergio Lapegüe recordó lo mal que la pasó trabajando con ella cuando compartieron Sábado en Casa.

“Vos, en su momento, también habías contado lo que pasaste”, le remarcó Alejandro Guatti para Intrusos. “Tuvimos un programa que duró unos cuatro meses, Sábado en Casa, y fue algo triste... No la pasé bien”, admitió Sergio.

“Ella tiene su estilo de trabajo... A mí me habían dicho que iba a ser el conductor, no lo terminé haciendo y me sentí un poco dolido en ese aspecto. Nunca tuve problema en ningún programa, solamente ahí. No te dejaban entrar a la cocina, era como que la tenía prohibida...”, rememoró, visiblemente afectado.