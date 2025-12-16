Anabela Ascar, la histórica conductora de Crónica TV, sorprendió al mundo del espectáculo al confirmar que volvió a trabajar como tripulante de cabina en vuelos comerciales y privados, retomando así el oficio que la acompañó durante una década antes de saltar a la fama.

La noticia la dio Fernanda Iglesias en el programa Tarde o Temprano por eltrece, donde detalló que la exconductora trabajó como azafata en Aerolíneas Argentinas entre 1983 y 1993. “Todos tuvieron un trabajo antes de ser famosos. Ella fue azafata durante 10 años”, contó Iglesias, quien además aseguró que la propia Anabela le confirmó la información a su productora.

Anabela Ascar volvió a su antiguo oficio (Foto: captura de eltrece).

Después de hacerse famosa en la pantalla chica, Anabela Ascar se alejó de la televisión hace unos 5 o 6 años, poco antes de la muerte de Héctor Ricardo García, su pareja y fundador de Crónica TV. Tras ese duro momento, la exconductora enfrentó conflictos familiares y una pelea mediática por la casa en la que vivía, que la dejaron fuera de la pantalla y sin trabajo.

Anabela Ascar volvió a su antiguo oficio (Foto: captura de eltrece).

“Hace dos años, ella misma dijo: ‘No soy una estrella, porque las estrellas tienen trabajo y yo no tengo trabajo, nadie me contrata’”, recordó Iglesias sobre la difícil situación que atravesó Ascar. También trascedió que se sumaría a un programa de streaming, Cometa Galley, de tripulantes que estaría próximo a desembarcar en Youtube.

VUELOS PRIVADOS Y DOCENCIA: LA NUEVA VIDA DE ANABELA ASCAR

Lejos de la televisión, Anabela Ascar se reinventó y hoy trabaja como tripulante de cabina de pasajeros en vuelos comerciales y privados, como los que suelen tomar figuras como Marcelo Tinelli o Antonio Laje, que parten desde el aeropuerto de San Fernando, según informó Fernanda Iglesias.

Además, Ascar se desempeña como instructora de aviación ejecutiva en un instituto especializado, donde da clases para formar a nuevos profesionales del sector. Aunque el equipo del programa Tarde o Temprano le pidió fotos actuales vestida de azafata, Anabela prefirió mantener su nueva faceta en la intimidad y no compartir imágenes, argumentando que se trata de un aspecto privado de su vida.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.