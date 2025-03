Si Fionna De Rosa (23) parece re simpática las veces que aparece como azafata de Guido Kaczka en The Balls!, basta con hablar un poco para confirmar las sospechas y descubrir que hay mucho más que solo una intimidante estatura de 1,83 metros.

“Soy música, cantante, productora, pianista y DJ. Estudié todas esas carreras. Hice el conservatorio en piano y canto lírico, tengo el título de Intérprete clásico. También toco jazz, blues, soul y R&B, y sigo estudiando. Compongo mi música en español e inglés”, cuenta a Ciudad.

Orgullosa de sus creaciones, anuncia: “¡Pronto saco nueva música!“. Solo basta buscarla como Fionnad en Youtube o solo Fionna en Spotify para apreciar su talento, o ir a boliches de moda para escuchar sus sets como DJ.

Fionna de Rosa, azafata de Guido Kaczka en The Balls!. (Foto: @fionnad_)

Hija del reconocido psiquiatra Enrique de Rosa, es hincha de River, dejó una promisoria carrera como jugadora de voley en el camino y hoy es una requerida modelo de alta costura que desfiló para Benito Fernández, Roberto Piazza y Laurencio Adot, entre otros.

Fionna de Rosa frente al piano de su hogar. (Foto: Gentileza Fionna de Rosa)

“Estoy soltera y esperando encontrarme alguien que me guste mucho. Tengo preferencia por los chicos altos, pero saldría con alguien más bajito. Lo importante es la actitud, que me haga reír y que me impulse siempre para adelante”, aclara entre risas pícaras.

Fionna de Rosa con el resto de los asistentes de Guido Kaczka.

“Cocino muy bien, principalmente postres, también me gusta andar a caballo, hice actuación y amo nadar, además de hacer música que es lo que más amo en la vida”, sintetiza Fionna sus gustos.

FIONNA DE ROSA FRENTE AL AMOR Y EL ENCARE DE LOS FAMOSOS

“Cuando estoy en pareja soy re fiel, pasa que en el ambiente en el que estamos, tu pareja tiene que estar seguro de vos, si no no funciona. He probado estar en relación abierta y no funciono. Creo que como no soy celosa podría funcionar, pero tiene que haber confianza en la pareja”, se sincera.

“He probado estar en relación abierta y no funciono. Creo que como no soy celosa podría funcionar, pero tiene que haber confianza en la pareja” Fionna de Rosa.

Con tantas cualidades, son muchos los famosos comprometidos que se animan a seducirla: “A veces me encaran en boliches, me pasó en el gimnasio, pero también por redes”.

“Algún hubo deportista hubo, pero no me gusta ser la otra en una infidelidad. Gente de la tele principalmente, y algunos con hijos. Por otra parte, no estuve mucho tiempo de novia porque no me engancho muy fácil”, amplía.

EL TROPEZÓN QUE LA MARCÓ Y EL GOLPE DE SUERTE

“Arranqué el año un poco para atrás, con altibajos. Venia todo bien, pero tuve una caída en la cual me abrí la cabeza. Iba caminando, salté un charco, me fui para atrás y mi cabeza dio directo con la punta de una canaleta. Me dieron tres puntos y fue profunda, pero me recuperé”, relata Fionna, seria.

Fionna de Rosa. (Foto: Gentileza Fionna de Rosa)

“Venía bien luego de eso, porque me llamaron para Los 8 Escalones y estando ahi me propusieron sumarme a The Balls! Y el día anterior al que tenía que ir para la selección me robaron mi celular y perdí gran parte de mi material de música y modelaje”, continúa.

Fionna de Rosa. (Foto: Gentileza Fionna de Rosa)

Pero con la misma alegría que transmite en el estudio, Fionna de Rosa exclama: “A pesar de eso fui a la selección con la mejor onda posible, ¡y acá estoy con Guido Kaczka!”.