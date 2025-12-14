Telefe atraviesa una etapa de fuertes cambios internos luego de la compra concretada por el empresario Gustavo Scaglione.

En Mitre Live, Juan Etchegoyen reveló detalles sobre cómo se prepara la señal para 2026, el primer año completo con la nueva conducción.

“Habrá cambios fuertes”, anticipó el periodista.

LOS CAMBIOS QUE SE VIENEN EN TELEFE

Uno de los puntos más llamativos tiene que ver con Susana Giménez. Según Etchegoyen, la diva no mantiene las condiciones históricas que tenía en el canal.

“La diva ya no cobra un sueldo y no tiene, como en otros tiempos, un productor ejecutivo esperando su regreso”, aseguró.

De cara al futuro inmediato, Etchegoyen aseguró que ya se definieron cuáles serán las dos figuras centrales del nuevo Telefe. “Las dos figuras de la nueva etapa, los más importantes, serán Vero Lozano e Iván de Pineda. Los dos tendrán varios programas y serán la cara del canal”, concluyós.

