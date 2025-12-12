A solo dos meses de alzarse como ganador de La Voz Argentina (Telefe), Nicolás Behringer sorprendió a sus seguidores con un anuncio que generó preocupación y admiración a la vez. El cantante reveló en Instagram que decidió vender el auto que obtuvo como premio en el certamen porque necesita someterse a dos operaciones complejas: una septoplastia y una amigdalectomía.

Nico publicó un video en el que abrió su corazón y detalló todo lo que le está pasando: “Como muchos saben, voy a vender el auto que me gané, pero no les conté las tres razones principales, y estoy seguro de que la tercera los va a sorprender”, comenzó diciendo.

“Un auto es un pasivo. Un activo te da dinero; un pasivo te lo quita. Para mí, pedir un auto por aplicación es suficiente”, agregó en el posteo que subió a sus redes.

Foto: Capturas de video de Instagram (@nicolasbehringer)

La tercera razón fue la más fuerte. Con sinceridad, Nico recordó que cuando quiso dedicarse al canto muchos le dijeron que era “como que alguien con la mitad del cuerpo paralizado quisiera hacer carreras”. Aun así, siguió adelante. Pero ahora, tras nuevos estudios médicos, descubrió que debe hacerse una septoplastia y una amigdalectomía.

El propio Behringer explicó el cuadro que atraviesa: el tabique desviado lo afecta de forma crónica, le dificulta la respiración y provoca que la mucosa drene hacia el oído, generándole otitis recurrentes: “Vivo como con una sensación de fiebre, de gripe, de malestar. Tengo mareos, vértigo, tinnitus”, enumeró, mostrando además sus tomografías para dar claridad a la situación.

A pesar del panorama, el artista cerró su mensaje con una reflexión inspiradora: “Si yo lo pude hacer y lo puedo hacer, ustedes también pueden. Con este malestar crónico nunca doy lo peor de mí. Siempre pongo lo mejor. Si yo puedo, ¿por qué vos no?”.

FLOR JAZMÍN PEÑA LE DEDICÓ UN EMOTIVO VIDEO A NICO OCCHIATO POR LA CONDUCCIÓN DE LA VOZ

En pleno partido de la Selección Argentina contra Brasil (en marzo de 2025), Telefe anunció que Nico Occhiato será el conductor de La Voz Argentina y su novia, Flor Jazmín Peña, se emocionó hasta las lágrimas.

La bailarina compartió a través de sus stories de Instagram el momento en el que anunciaron que su pareja conducirá el certamen de canto y, luego de hacer una broma, le dedicó un mensaje más que especial.

“Yo creyendo que era el tipo de la cancha jajajaja, está besando el pasto, ‘qué hace pensé’ jajajaja”, expresó, antes de conmoverse por la situación.

Flor se mostró muy orgullosa de Nico. Foto: IG | florjazminpe

Flor Jazmín Peña felicitó emocionada a Nico Occhiato por su conducción en La Voz Argentina.

“Pienso en el Nico del 2019 y en este presente y se me llenan los ojos de lágrimas. Qué lindo ser testigo de todo lo que trabajaste y trabajás para estar donde estás. Te merecés todo lo que soñás. Te admiro y te amo con todo mi corazón”, sentenció Flor, mientras se le caían las lágrimas.